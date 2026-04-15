Tormentas en Iowa dejan granizo del tamaño de pelotas y riesgo de tornados | VIDEO

El clima extremo volvió a impactar con fuerza en Estados Unidos. Este miércoles 15 de abril de 2026, intensas tormentas azotaron el este de Iowa, dejando a su paso granizo de gran tamaño, fuertes ráfagas de viento y el riesgo latente de tornados.

🇺🇸 In the US state of Iowa, tornadoes have been frequently observed in recent days. pic.twitter.com/PLtaAgpbVr — RusWar (@ruswar) April 15, 2026

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (NWS), el sistema generó condiciones peligrosas en varias localidades, incluyendo Waterloo, donde se registraron imágenes de granizo cayendo con violencia. Algunos reportes indican que las piedras de hielo alcanzaron dimensiones similares a pelotas de béisbol, provocando daños materiales en viviendas, vehículos y estructuras.

El fenómeno no solo trajo granizo. El Aeropuerto Regional de Dubuque reportó ráfagas de viento de hasta 143 kilómetros por hora, lo que elevó el nivel de alerta en la región. Además, se documentaron posibles tornados, uno de ellos captado en video al tocar tierra en Onslow, obligando a las autoridades a pedir a la población que buscara refugio de inmediato.

El NWS advirtió que el riesgo no ha terminado. Para este miércoles 15 de abril, se prevé otra ronda de tormentas severas que podría incluir tornados, vientos destructivos y más granizo de gran tamaño.

Las autoridades mantienen la vigilancia activa y piden a los residentes mantenerse informados y seguir las indicaciones de seguridad. Este tipo de fenómenos, cada vez más intensos, reflejan la volatilidad del clima en primavera en la región del Medio Oeste.