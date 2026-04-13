Viajar por carretera será más caro. Capufe aplicó nuevos precios en casetas tras Semana Santa. Getty Images

A partir de este lunes 13 de abril de 2026, Caminos y Puentes Federales (Capufe) aplicó un aumento en las tarifas de peaje en distintas autopistas del país, lo que impacta directamente a automovilistas, motociclistas y transporte público.

El ajuste, que ya entró en vigor tras el periodo vacacional de Semana Santa, contempla incrementos de entre 5% y 9% dependiendo del tramo, según reportes recientes.

Capufe sube precios: Lista de casetas con nuevas tarifas para automóviles, motocicletas y autobuses

Aquí la lista completa https://t.co/2KAnrOlD6Z pic.twitter.com/6BrwBmtHI4 — Franc (@paco__miranda) April 13, 2026

Este aumento aplica para todos los tipos de vehículos: autos, motos, autobuses y transporte de carga, lo que eleva los costos de traslado en carreteras federales.

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Principales casetas con aumento en 2026

Entre las autopistas más transitadas que registraron cambios en sus tarifas destacan:

México-Cuernavaca: pasó a 156 pesos para autos y 78 pesos para motos

México-Puebla: alrededor de 226 pesos para autos

México-Querétaro: también con tarifa cercana a 226 pesos

México-Pachuca: subió a 72 pesos para autos

Chamapa-Lechería: con tarifas desde 69 pesos para autos

En el caso de rutas más largas, como la autopista hacia Acapulco, el costo total puede superar los mil pesos en casetas para automóviles.

¿Por qué subieron las casetas?

Aunque Capufe no detalló cada ajuste, este tipo de incrementos suele responder a factores como la inflación, mantenimiento de carreteras y mejoras en infraestructura.

Cabe recordar que Capufe es el organismo del Gobierno de México encargado de operar y administrar diversas autopistas y puentes federales, así como de garantizar su funcionamiento y conservación.

¿Cómo afecta a los usuarios?

El aumento impacta principalmente a quienes utilizan estas vías de manera frecuente o realizan viajes largos, ya que representa un gasto adicional en movilidad.

Además, puede influir en costos de transporte de mercancías, lo que eventualmente repercute en precios al consumidor.

Por ello, autoridades recomiendan planificar rutas, considerar el gasto en casetas y mantenerse informados sobre las tarifas vigentes antes de salir a carretera.