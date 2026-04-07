3 animes que puedes ver hoy en Crunchyroll mientras esperas el capítulo 60. “Jujutsu Kaisen” The Culling Game Part 1

Si estás contando los días para el final de temporada de Jujutsu Kaisen, hay buenas noticias: Crunchyroll tiene estrenos y continuaciones que valen totalmente la pena.

Aquí te dejamos 3 animes que puedes ver hoy mismo y que están dando de qué hablar en 2026.

Fire Force Season 3: acción intensa y misterio

Fire Force regresa con su tercera temporada y lo hace con todo.

La historia sigue a Shinra y la Compañía 8 en su lucha contra los Infernales, pero ahora el enfoque va mucho más allá: la conspiración detrás de los incendios espontáneos comienza a revelarse.

Esta temporada sube el nivel con combates más espectaculares, animación de alta calidad y un tono más oscuro.

Si te gustan las peleas bien coreografiadas y los giros de historia, este anime es una apuesta segura mientras esperas más de Jujutsu Kaisen.

My Hero Academia: Vigilantes: el lado oculto de los héroes

Este spin-off del universo de My Hero Academia muestra algo que no siempre vemos: los héroes que operan fuera de la ley.

La historia sigue a Koichi, un joven con un poder modesto que decide ayudar a otros sin ser un héroe oficial.

Aquí no hay grandes academias ni reflectores, sino calles peligrosas, decisiones difíciles y personajes más humanos.

Es una versión más cruda y realista del mundo de los héroes, ideal si quieres algo diferente pero dentro de un universo conocido.

Gachiakuta: el anime que está sorprendiendo a todos

Gachiakuta es uno de los estrenos más comentados del momento.

La historia gira en torno a Rudo, un joven que vive en los márgenes de la sociedad y que termina en un mundo lleno de basura… literal.

Pero detrás de su estética urbana y caótica, el anime aborda temas como la desigualdad, la discriminación y la supervivencia.

Su estilo visual es único, con una animación que mezcla lo crudo con lo artístico, lo que lo convierte en una de las apuestas más frescas de Crunchyroll en 2026.

¿Cuál deberías ver primero?

Si buscas acción pura: Fire Force Season 3

Si quieres historia y desarrollo: Vigilantes

Si te gusta lo diferente: Gachiakuta

Mientras llega el esperado final de Jujutsu Kaisen, estos tres animes no solo llenan el vacío, pueden convertirse en tus nuevos favoritos.