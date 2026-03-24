Registro Convocatoria Madres Trabajadoras 2026: Los 6 documentos para el apoyo de 10 mil pesos

El registro para el apoyo a Madres Trabajadoras 2026 abre el próximo jueves 26 de marzo, por lo que es el momento ideal para reunir los 6 documentos del apoyo de 10 mil pesos.

Si eres mamá y te haces cargo tú sola de los gastos y el cuidado de tus hijos, hay un apoyo que te puede echar una mano con los pendientes del día a día en Hidalgo. Se trata de un recurso hecho para quienes trabajan o estudian, y lo mejor es que el proceso para solicitarlo es bastante directo si tienes todo listo. Para que no te den vueltas en la oficina o te falte algo a la mera hora, checa los detalles del registro de la convocatoria de Madres Trabajadoras 2026 y prepara los 6 documentos del apoyo de 10 mil pesos.

¿Cuándo se abre la convocatoria de Madres Trabajadoras 2026?

La convocatoria para el registro para el apoyo a Madres Trabajadoras 2026 abre el próximo jueves 26 de marzo.

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¿Cómo inscribirse al programa de madres trabajadoras?

Para que no te reboten el trámite, debes cumplir con los criterios de elegibilidad y contar con estos 6 documentos escaneados (en formato PDF o imagen legible):

CURP de tu hija o hijo (debe tener entre 0 y 5 años de edad). Acta de nacimiento del menor. CURP de la madre o solicitante. Identificación oficial vigente (INE o pasaporte). Comprobante de domicilio (no mayor a 3 meses). Constancia de situación laboral (que demuestre un ingreso menor a $8,500 pesos mensuales) o Constancia de estudios vigente de una institución pública.

También necesitarás un número de celular activo y un correo electrónico, ya que ahí te enviarán la confirmación de tu folio.

¿De cuánto será el apoyo para las madres trabajadoras en 2026?

El apoyo para las Madres Trabajadoras 20256 consiste en un apoyo de $2,500 pesos bimestrales. Este monto se entregará hasta en cuatro ocasiones durante el año, lo que suma un apoyo total de $10,000 pesos.

¿Cuándo inicia el registro de Madres Trabajadoras 2026?

El registro inicia el jueves 26 de marzo y la plataforma cerrará el viernes 27 de marzo de 2026. Tienes solo dos días para completar el proceso.

¿Cómo inscribirse a Madres Trabajadoras 2026?

Para inscribirse a Madres Trabajadoras 2026 debes de cargar tus documentos en el sistema, llenar el formulario única de registro y revisar que tus datos estén correctamente escritos antes de capturar tu comprobante de registro.

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