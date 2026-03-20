BTS en Netflix: dónde ver en vivo el concierto en Seúl y a qué hora inicia

Concierto de BTS en Netflix: horario en México y cómo verlo en vivo. Getty Images

El regreso de BTS ya es una realidad y promete ser uno de los eventos musicales más importantes de 2026. La famosa boyband surcoreana ofrecerá un concierto en vivo desde Seúl que podrá verse en todo el mundo a través de Netflix, marcando su regreso a los escenarios tras varios años de pausa.

El evento, titulado “BTS: The Comeback Live | Arirang”, se transmitirá en directo el sábado 21 de marzo de 2026 desde la emblemática plaza Gwanghwamun, en Corea del Sur, frente al histórico Palacio Gyeongbokgung.

¿A qué hora ver BTS en Netflix desde México?

Debido a la diferencia de horario, el concierto podrá verse muy temprano en América Latina.

México: 5:00 a.m.

Colombia y Perú: 6:00 a.m.

Argentina y Chile: 8:00 a.m.

En Corea del Sur, el show comenzará a las 8:00 p.m. hora local, pero Netflix lo transmitirá en simultáneo a nivel global.

¿Dónde ver el concierto de BTS en vivo?

La transmisión será exclusiva de Netflix, por lo que solo necesitas una cuenta activa para acceder.

Para verlo, basta con:

Iniciar sesión en la plataforma Buscar “BTS” o el título del concierto Entrar al evento en vivo unos minutos antes

Netflix incluirá este evento dentro de todos sus planes, lo que permite que millones de fans puedan conectarse sin costo adicional.

Un regreso esperado por millones

Este concierto marca el regreso oficial de BTS tras cumplir con el servicio militar obligatorio en Corea del Sur. Además, coincide con el lanzamiento de su nuevo álbum “Arirang”, estrenado el 20 de marzo de 2026.

Se espera que durante el show interpreten nuevas canciones y algunos de sus éxitos más conocidos, aunque el setlist completo se mantiene como sorpresa.

Así que si eres fan, ya lo sabes: el sábado toca madrugar… porque BTS vuelve en vivo.