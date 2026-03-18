Spider-Man “Brand New Day”: Nuevo tráiler revela un Peter Parker solo, sin identidad y con enemigos más peligrosos

Spider-Man 2026: así será la etapa más dura y solitaria de Peter Parker. X-@Marvel

El nuevo tráiler de Spider-Man: Brand New Day ya está aquí… y confirma lo que muchos fans sospechaban: Peter Parker enfrentará su etapa más dura, solo y sin identidad.

A Brand New Day starts now.



Watch the official trailer for Spider-Man: Brand New Day - exclusively in theatres July 31. pic.twitter.com/5U8AvPiMo0 — Spider-Man Movie (@SpiderManMovie) March 18, 2026

El adelanto, lanzado este 18 de marzo de 2026, muestra a Peter Parker completamente aislado, tras el hechizo que borró su existencia de la memoria de todos al final de Spider-Man: No Way Home.

Ahora, nadie recuerda quién es. Ni sus amigos más cercanos. Ni MJ. Ni Ned.

Un Spider-Man más oscuro y vulnerable

Lejos del multiverso y los grandes eventos globales, esta nueva entrega apuesta por una historia más emocional y oscura. El propio tráiler deja ver a un Spider-Man más vulnerable, enfrentando no solo nuevos villanos, sino también las consecuencias de su sacrificio.

Incluso, se anticipa que el héroe tendrá que lidiar con cambios importantes en sus poderes y una evolución física que podría marcar un antes y un después en el personaje.

Nuevos enemigos y misterios

El avance también deja pistas sobre la llegada de nuevos enemigos y amenazas más peligrosas, en una historia que se aleja del espectáculo multiversal para centrarse en el crimen urbano y los conflictos personales.

Además, el regreso de Tom Holland como Spider-Man marca el inicio de una nueva etapa dentro del Universo Cinematográfico de Marvel.

¿Cuándo se estrena Spider-Man: Brand New Day?

Spider-Man: Brand New Day llegará a los cines el próximo 31 de julio de 2026, y promete redefinir al superhéroe en su versión más humana… y más solitaria.