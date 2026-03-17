Vive Latino 2026: desde Lenny Kravitz hasta Paulina Rubio

El cantante fue una de las figuras en la edición 2026 del Vive Latino

El Vive Latino le hizo honor a su nombre oficial y una vez más, reunió a una gran diversidad de géneros musicales a través de actos clásicos y emergentes. Esto se vio reflejado en la variedad de asistentes: de todas las edades y completamente plural.

Durante dos días, pudimos presenciar proyectos internacionales como Lenny Kravitz, Cypress Hill, John Fogerty, Juanes, Los Fabulosos Cadillacs y Dread Mar I, entre muchos más.

Pero no es solo la presentación de estos artistas los que forman parte del ADN del Vive Latino, pues es un espacio ideal para las sorpresas, los covers, los duetos y la aparición de invitados especiales.

Es así como pudimos contemplar a Chetes al lado de Vivir Quintana interpretando “Que Me Maten”, o con Majo Aguilar para cantar su colaboración: “El Sonido de tu Voz”

The Smashing Pumpkins no se quedó atrás, covereando “Take My Breathe Away”, la original de “Berlin” de 1986 y tema principal de la película “Top Gun”

Pero la cúspide de estas locuras llegó con la segunda edición del concepto “Música Pa’mandar a volar” donde durante todo un bloque vimos a Paulina Rubio, Amanda Miguel, Mijares y Emmanuel con Bon y Camilo Lara, Quique de Café Tacvba y Rodrigo Guardiola de Zoé como los músicos de soporte. Danna hizo un cover de “La Gata Bajo la Lluvia”, Mijares y Emmanuel rindieron homenaje a Charly García con “No voy en tren” y Dr. Shenka de Panteón Rococó recordó a Juan Gabriel con “ Hasta que te conocí”

La nostalgia también se hizo presente con la presentación de Santa Sabina, donde una vez más, recurrieron a diferentes invitadas para la interpretación vocal de cada pieza, siempre recordando y respetando el trabajo original de Rita Guerrero. En el mismo escenario, los Illya Kuryaki and the Valderramas nos hicieron recordar grandes éxitos como “Jugo”, “Jennifer del Estero” y obviamente “Cool-O”

Uno de los actos nacionales más esperados fue la presentación de Fobia, en el escenario principal.

Con Elohim Corona en la batería, recorrieron sus más de 30 años de carrera con un setlist entre éxitos y sencillos que hace mucho no tocaban. La sorpresa vino cuando, después de más de 20 años de no hacerlo, coverearon a The Rolling Stones con “Sympathy For The Devil” en medley con “Revolución sin manos”

En un cierre que no podía ser más extremo con Banda Machos por un lado y Steve Aoki por el otro, el Vive Latino demostró una vez más ser un evento en el caben todos. En el que cabemos todos.