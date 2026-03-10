LA CORNETA - El Top 10: “Si el porno tuviera cortes comerciales”
Ríete con el Top Ten más irreverente de La Corneta FM, donde los oyentes participan y las marcas como Alka-Seltzer, Subway y Muebles Controso se cuelan entre bromas y promociones
Hoy en La Corneta FM se lanzó un nuevo Top Ten con el título “Si el porno tuviera cortes comerciales”.
El programa mezcló su humor característico con algunas promociones divertidas: Alka-Seltzer para la indigestión, la promo de Subway de “Compra 15 centímetros y llévate 30 gratis” y los sillones negros de piel de Muebles Controso.
También hubo menciones a Carlos Lore de Mola y a Carlos Controso, manteniendo el toque irreverente y descontrolado que distingue al programa.