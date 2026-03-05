Camión de refrescos cae en socavón cerca del Estadio Azteca por obras para el Mundial 2026 | VIDEO

Un camión repartidor de refrescos terminó parcialmente atrapado dentro de un socavón que se abrió en calles cercanas al Estadio Azteca, en la alcaldía Coyoacán de la Ciudad de México, durante la tarde de este jueves 5 de marzo de 2026.

El incidente ocurrió en Circuito Estadio Azteca esquina con San Benito, en la colonia Pedregal de Santa Úrsula, una zona ubicada a pocos metros del estadio que será una de las sedes del Mundial de 2026.

De acuerdo con reportes preliminares difundidos por autoridades y medios locales, el pavimento colapsó repentinamente y provocó que el camión de Coca-Cola quedara atrapado dentro del hueco mientras circulaba por la vialidad.

Videos e imágenes compartidos en redes sociales muestran la parte trasera del vehículo hundida dentro del socavón mientras vecinos y curiosos observaban el incidente. Afortunadamente, no se reportaron personas lesionadas, aunque el hecho provocó movilización de equipos de emergencia y afectaciones al tránsito en la zona.

Autoridades revisan el socavón en la zona del Estadio Azteca

Tras el incidente, personal del gobierno capitalino acudió al lugar para evaluar el hundimiento. La Secretaría de Gestión Integral del Agua (Segiagua) inició una revisión del terreno y de la infraestructura subterránea para determinar las causas del colapso.

Las autoridades acordonaron el área mientras se realizaban labores para retirar el camión y revisar posibles daños en tuberías o drenaje debajo de la vialidad.

El área donde ocurrió el socavón se encuentra en una zona donde se realizan trabajos de remodelación y adecuación urbana alrededor del Estadio Azteca, como parte de los preparativos para la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Debido a estas obras y al tránsito pesado en la zona, especialistas revisan si el hundimiento pudo estar relacionado con fallas en el subsuelo, filtraciones de agua o desgaste del pavimento.

Mientras continúan las evaluaciones técnicas, autoridades pidieron a los automovilistas evitar la zona o circular con precaución, ya que el área permanecerá parcialmente cerrada hasta que concluyan los trabajos de revisión y reparación del socavón.