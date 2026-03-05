Britney Spears fue hospitalizada de emergencia: ¿Qué le pasó a la cantante luego de ser detenida en California?

La cantante Britney Spears volvió a colocarse en el centro de la atención mediática luego de ser arrestada en California por conducir bajo los efectos del alcohol y posteriormente trasladada a un hospital para una revisión médica. El incidente ocurrió la noche del miércoles 4 de marzo de 2026 en el condado de Ventura, según confirmaron autoridades y reportes de medios estadounidenses.

De acuerdo con información oficial, agentes de la Patrulla de Caminos de California (CHP) detuvieron el vehículo de Spears después de recibir un reporte sobre un automóvil que circulaba de forma errática a alta velocidad. Los oficiales localizaron el vehículo poco después e iniciaron una parada de tráfico.

¿Por qué Britney Spears fue hospitalizada en California?

Tras la detención, Spears fue trasladada a un hospital cercano para una evaluación médica y la toma de pruebas de sangre, procedimiento habitual en este tipo de casos en Estados Unidos para confirmar el nivel de alcohol o sustancias en el organismo.

Las autoridades señalaron que:

La cantante no estaba gravemente herida.

El traslado al hospital fue parte del protocolo legal para realizar pruebas toxicológicas.

Posteriormente fue fichada durante la madrugada y quedó en libertad horas después.

Tras recuperar su libertad, la cantante deberá comparecer ante un tribunal el próximo 4 de mayo, donde se definirá el proceso legal relacionado con el cargo por conducir bajo los efectos del alcohol.

El caso volvió a colocar a la llamada “Princesa del Pop” en la conversación pública, especialmente en redes sociales donde el incidente se volvió tendencia mundial.