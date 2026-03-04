¿Murió “El Beto”? Saskia Niño de Rivera desmiente rumores tras polémico episodio de Penitencia

Saskia Niño de Rivera desmintió la supuesta muerte de “El Beto” tras viralizarse sus acusaciones contra Carmen Salinas en el podcast Penitencia. Esto es lo que se sabe

La creadora del podcast Penitencia, Saskia Niño de Rivera, desmintió este martes los rumores sobre la supuesta muerte de “El Beto”, un interno que recientemente participó en su programa y cuyo testimonio detonó una fuerte controversia en redes sociales. La versión que circuló en plataformas digitales aseguraba que el recluso había sido hallado sin vida en su celda, días después de que se viralizaran fragmentos de la entrevista en la que mencionó a la actriz Carmen Salinas en señalamientos delicados.

A través de sus redes sociales, Niño de Rivera aclaró que el interno se encuentra con vida y continúa en el centro penitenciario donde cumple su condena. La comunicadora señaló que la información difundida carece de sustento oficial y pidió a los usuarios no replicar versiones sin confirmar. La aclaración surge luego de que miles de usuarios compartieran capturas y mensajes que afirmaban el fallecimiento del entrevistado, lo que amplificó la especulación en cuestión de horas.

La polémica se originó tras la publicación de un episodio de Penitencia, podcast enfocado en testimonios de personas privadas de la libertad, donde “El Beto” relató presuntos vínculos entre figuras públicas y prácticas ilícitas. Parte del contenido fue posteriormente editado, en medio de cuestionamientos sobre la veracidad de las declaraciones y el impacto de difundir acusaciones no corroboradas. El caso reabre el debate sobre los límites de la libertad de expresión en contenidos digitales, la responsabilidad editorial y los riesgos legales derivados de la difusión de señalamientos sin pruebas.

El episodio se mantiene como uno de los más comentados del programa y ha generado conversación sobre la viralización de testimonios en plataformas como YouTube e Instagram. Mientras tanto, no existe confirmación oficial de autoridad alguna que respalde la versión de la supuesta muerte del interno, desmentida públicamente por la propia conductora.