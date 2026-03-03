¿Ruptura en la 4T? Aliados de Morena analizan voto en reforma electoral

Los partidos aliados de Morena, el PVEM y el PT, pusieron en duda su respaldo total a la Reforma Electoral de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Los partidos aliados de Morena, Partido Verde Ecologista (PVEM) y el Partido del Trabajo (PT), en el Senado de la República siguen analizando si van o no con Morena para que la Reforma Electoral sea una realidad.

La vicecoordinadora del PT, Geovanna Bañuelos, aclaró que habrá voto libre una vez que llegue el proyecto, sin embargo, advirtió no se permitirá ningún retroceso ni que los Centros de Educación y Desarrollo Infantil (CENDIS), que impulsó el instituto político, sean motivo de chantaje para palomear el proyecto de la presidenta Claudia Sheinbaum.

¿Qué postura tiene el PT sobre la Reforma Electoral?

“No podemos consentir que los CENDIS que impulsa el Partido del Trabajo más no son del Partido del Trabajo, sean una moneda de cambio, es un proyecto educativo que nos enorgullece por ser los impulsores, es una institución que ha sido reconocida en múltiples ocasiones… no, no vamos a la ruptura, yo creo que la derecha y la oposición se están lamiendo los bigotes de esta circunstancia, la están magnificando, nosotros no somos ni un partido, ni un movimiento de pensamiento único, somos un partido plural, de izquierda democrático y estamos y seguiremos estando con la Cuarta Transformación”.

Negó que el PT vaya a echarse para atrás sobre su postura de evitar un retroceso en materia electoral, deseó que no asuman algún costo político.

“No lo sé y yo pienso que eso lo decidirá al tiempo la gente en medida que comprenda no solamente lo que habremos de discutir en futuros días y semanas sino también la dimensión del impacto de una transformación tan profunda como se pretende, se haga en el sistema democrático del país, al tiempo, soy de quienes sostienen igual que nuestro presidente Andrés Manuel que el pueblo de México es sabio…-¿Darán su brazo a torcer?-No, nunca lo hemos hecho y no lo haremos nunca no, no tenemos pro qué echarnos para atrás nosotros somos serios, somos responsables, hemos dado la cara, la seguiremos dando, no tenemos nada que esconder”.

¿Qué dice el PVEM sobre la alianza con Morena?

Evitando hablar de los temas irrenunciables y después de haber dicho que el proyecto cuenta con el apoyo del Verde en 95% de su contenido, el coordinador del Partido Verde, Manuel Velazco insistió que se esperará a tener el documento para que sea la dirigencia nacional del instituto político el que fije una posición formal.

“Yo quiero dejar en claro que es una opinión personal, de acuerdo a las pláticas que habíamos tenido, yo dije que en un 90% pero sin embargo vemos que la iniciativa sigue teniendo ajustes y por eso vamos a esperar a que llegue la iniciativa, ya la dirigencia nacional de nuestro partido fue muy clara, que va analizarla una ve que llegue esta iniciativa y ya se fijará una postura a nombre del partido, a mi no me corresponde hablar a nombre de la dirigencia.-¿De esta reforma depende la alianza?-Nosotros vamos a esperar a que llegue la Reforma”.

Tampoco consideró que Morena o la Presidenta busquen que los aliados carguen con el costo político, tampoco dijo ha habido pleito con Morena.

“De ninguna manera, yo creo que en el caso específico de la Presidenta de México, ella siempre está en su derecho de hacer propuestas y nosotros de escucharlas y fijar una posición… nosotros siempre hemos tenido una relación de compañerismo con las y los legisladores de Morena y creo que siempre ha habido una relación de respeto y por nuestra parte va a continuar.-¿Los estaban maltratando?-Yo no me siento maltratado”.

Dijo desconocer los cambios que se realizan en el Ejecutivo Federal por lo que insistió que no habrá una postura en tanto enfatizó que con Morena seguirá el trato de respeto y celebró que la Jefa del Ejecutivo Federal, llevara a la mesa esta discusión.

