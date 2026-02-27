Descarrilamiento de tranvía en Milán: Mueren 2 y 40 resultan heridos tras choque de convoy contra edificio

Un tranvía se descarriló y chocó contra un edificio en el centro de la ciudad.

Un grave accidente de transporte público sacudió hoy el centro de Milán, Italia, después de que un tranvía se descarriló y embistió un edificio, dejando al menos dos personas muertas y alrededor de 40 heridas, informaron autoridades locales y medios internacionales.

El siniestro ocurrió alrededor de las 16:00 horas locales, cuando la unidad de la línea 9 circulaba por la céntrica avenida Vittorio Veneto, una de las rutas más transitadas de la ciudad. Por razones que aún se investigan, el tranvía se salió de las vías, cruzó la calle y terminó impactando contra la fachada de una estructura cercana, según reportes de testigos y fuentes oficiales.

Tranvía se descarrila en calles de Milán dejando muertos y heridos

Las autoridades confirmaron que dos personas perdieron la vida en el choque: un pasajero que viajaba en el tranvía y un transeúnte que se encontraba en la vía pública al momento del impacto. Además, más de 40 personas resultaron lesionadas, algunas de ellas de diversa gravedad, y han sido trasladadas a hospitales cercanos en ambulancias y vehículos de emergencia.

Equipos de bomberos, policías y servicios médicos se desplegaron de inmediato en la zona para atender a las víctimas y asegurar el perímetro del accidente. Testigos describieron escenas de conmoción y pánico, con personas atrapadas en los asientos y peatones afectados al ser arrollados por el convoy fuera de control.

Posibles causas del accidente del tranvía en el centro de Milán

El fiscal general de Milán, Marcello Viola, se presentó en el lugar para encabezar la investigación del incidente. Aunque todavía no se ha determinado una causa oficial, las primeras hipótesis apuntan a posibles errores humanos o una falla operativa del conductor, quien podría haber perdido el control del tranvía inmediatamente antes del descarrilamiento.

Las autoridades han iniciado diligencias para esclarecer si hubo negligencia, fallas técnicas o exceso de velocidad. Se espera que en las próximas horas se den a conocer más detalles sobre las causas del accidente y el estado de los heridos.