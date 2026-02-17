¿YouTube no funciona? La plataforma registra fallas masivas en varios países

Este 17 de febrero de 2026, millones de usuarios reportaron una caída global de YouTube, la plataforma de videos de Google, dejando a miles sin poder reproducir contenido, cargar páginas o acceder a sus cuentas. Los reportes comenzaron por la tarde y rápidamente se extendieron a nivel internacional.

¿Qué falló en YouTube hoy?

Usuarios en Estados Unidos, Europa, India y otras regiones informaron que al intentar abrir videos la aplicación o el sitio web mostraba mensajes como “Something went wrong” o simplemente no cargaba contenido. Los datos de monitoreo de interrupciones, como los de Downdetector, registraron cientos de miles de reportes en cuestión de minutos, lo que indica que el problema no se limitó a una zona o a una conexión específica.

Update: An issue with our recommendations system prevented videos from appearing across surfaces on YouTube (including the homepage, the YouTube app, YouTube Music and YouTube Kids). The homepage is back, but we're still working on a full fix – more coming soon! — TeamYouTube (@TeamYouTube) February 18, 2026

La falla afectó tanto a la versión de escritorio como a la app móvil, e incluso a servicios relacionados como YouTube TV, lo que dejó sin reproducción de contenidos a usuarios habituales y a creadores que realizaban transmisiones en vivo.

La caída de YouTube resalta la dependencia global de la plataforma para entretenimiento, educación y comercio digital, y demuestra el impacto inmediato que tiene una interrupción masiva en la vida diaria de los usuarios conectados.