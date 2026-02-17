Billy Steinberg: ¿De qué murió el famoso compositor y creador de “Like A Virgin” de Madonna?

El mundo de la música está de luto tras la muerte de Billy Steinberg, el legendario compositor estadounidense coautor de algunos de los temas más icónicos del pop de las décadas de 1980 y 1990. Steinberg falleció el 16 de febrero de 2026 a los 75 años en su hogar en Brentwood, California, tras una prolongada batalla contra el cáncer, confirmó su abogada a medios estadounidenses.

De qué murió Billy Steinberg

Steinberg no solo escribió la letra de “Like a Virgin”, el emblemático tema que catapultó la carrera de Madonna a nivel mundial en 1984, sino que también coescribió otros éxitos inolvidables como “True Colors” (Cyndi Lauper), “So Emotional” (Whitney Houston) y “Eternal Flame” (The Bangles).

Su carrera musical comenzó en la década de 1970, pero fue junto al compositor Tom Kelly con quien alcanzó su mayor éxito, logrando múltiples sencillos número uno en las listas globales. Además, su trabajo se extendió a colaboraciones con artistas como Céline Dion, con quien contribuyó al álbum ganador del Grammy Falling Into You. En 2011 fue incluido en el Songwriters Hall of Fame, un reconocimiento a su impacto duradero en la música popular.

El legado musical de Billy Steinberg

La noticia de su muerte provocó una oleada de homenajes en redes sociales, destacando su habilidad para escribir letras que conectaron con generaciones enteras. Su legado musical atraviesa décadas y estilos, consolidándolo como uno de los compositores más influyentes de su tiempo.

Billy Steinberg deja atrás una profunda huella en la historia del pop, así como a su esposa, Trina, sus hijos Ezra y Max, y una familia de canciones que seguirán sonando por mucho tiempo.