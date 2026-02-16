Apoyo Bienestar: Registro y requisitos para solicitar un préstamo de hasta 600 mil pesos para mujeres y hombres de 18 a 64 años

El registro para el Apoyo Bienestar de hasta 600 mil pesos ya está abierto este febrero de 2026 y está dirigido a mujeres y hombres de entre 18 y 64 años que buscan acceso a un financiamiento para vivienda. El programa forma parte de los programas sociales del gobierno federal, a través de la Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI), y permite a solicitantes acceder a recursos para mejorar o construir una casa siempre que cumplan con los requisitos oficiales.

Guía paso a paso para solicitar el Apoyo Bienestar de 600 mil pesos

La iniciativa está pensada para quienes aún no tienen casa propia y desean ocupar este apoyo social para acceder a un techo digno. El objetivo es ampliar el acceso a vivienda, especialmente para familias con ingresos limitados y que no tienen crédito o financiamiento vigente.

Están convocadas a registrarse todas las personas de 18 a 64 años, tanto mujeres como hombres, que cumplan con las condiciones marcadas por la CONAVI. El registro es en línea y gratuito.

Requisitos oficiales del programa de vivienda Bienestar 2026

Para poder aspirar al apoyo de vivienda de hasta 600 mil pesos, debes presentar:

Identificación oficial (INE, original y copia).

CURP actualizada.

Comprobante de domicilio vigente (no mayor a 3 meses).

Ingreso familiar no mayor a dos salarios mínimos.

No ser derechohabiente de instituciones como Infonavit, Fovissste, ISSFAM, Pemex u otros.

No haber recibido antes apoyos de vivienda de la CONAVI.

No ser propietario de una vivienda.

¿Cómo hacer el preregistro?

El proceso de inscripción es sencillo y se hace desde la plataforma oficial de la CONAVI. Solo necesitas ingresar tu CURP y datos personales, llenar tu información de domicilio y subir la documentación solicitada. Una vez completado, confirma tu registro.

Este apoyo es especialmente prioritario para grupos en situación de vulnerabilidad, como mujeres jefas de familia, personas indígenas, afromexicanas, adultas mayores y personas con discapacidad.