Caricaturas con ChatGPT: ¿Es seguro el trend de crear imágenes sobre tu profesión?

La tendencia de crear caricatura ChatGPT ha crecido exponencialmente en dispositivos móviles aunque expertos sugieren precaución al cargar fotografías privadas en estas plataformas.

La nueva tendencia que invade las redes sociales regresa con la creación de caricaturas hechas con inteligencia artificial pero ahora utiliza la información que ya conoce sobre ti. Se trata de ilustraciones generadas por agentes de IA como ChatGPT los cuales, a partir de los datos acumulados, construyen una pieza que intenta representar tus rasgos físicos junto a tu personalidad y hasta tu profesión.

Aunque a simple vista parece una dinámica inofensiva, especialistas advierten que esta práctica podría comprometer la seguridad de los usuarios. La periodista Jenifer Luna destaca que expertos en ciberseguridad consideran que el principal riesgo de participar en estos trends radica en la recolección de datos biométricos que ocurre al compartir información personal con los bots.

¿ChatGPT puede hacer caricaturas?

Si, ChatGPT puede hacer caricaturas basado en formatos populares como los inspirados en estudios Ghibli. Sin embargo, sumarse a estas tendencias virales para crear tu propia caricatura puede resultar en un riesgo latente para la privacidad en el futuro.

¿Cómo pedirle a ChatGPT que haga una caricatura?

Para pedirle una caricatura a ChatGPT se necesita el uso de prompts específicos y fotografías o descripciones detalladas. Por ejemplo, “crea una imagen de…”

Sin embargo, los metadatos contenidos en una sola imagen son suficientes para que la IA obtenga detalles como la ubicación geográfica o la fecha y la hora exacta de la captura. De hecho, recientemente, la Organización de las Naciones Unidas alertó sobre el incremento de amenazas vinculadas a la inteligencia artificial especialmente en temas de deepfakes y acoso digital que afectan a personas de todas las edades.

A pesar de que OpenAI dice que los datos compartidos con el bot se almacenan de manera temporal persiste la incertidumbre sobre los protocolos de resguardo. La falta de claridad respecto al tiempo de permanencia de esta información en los servidores genera dudas sobre la protección de la identidad de quienes deciden crear caricaturas con ChatGPT sin considerar las consecuencias a largo plazo.