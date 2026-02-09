Apoyo Bienestar 2026: Registro y requisitos para solicitar hasta 25 mil pesos para hombres y mujeres

El Gobierno de la Ciudad de México, a través del Fondo para el Desarrollo Social de la CDMX (FONDESO), abrió el registro al Apoyo Bienestar de 25 mil pesos dirigido a hombres y mujeres emprendedores interesados en impulsar un negocio propio o consolidar una idea creativa. Este apoyo, conocido como Capital Semilla “IKAL”, no se reembolsa ni genera deudas para los beneficiarios.

Este financiamiento forma parte de los programas sociales de la capital que buscan fomentar la economía local y apoyar a quienes desean emprender o fortalecer una microempresa. La entrega de los 25 mil pesos se realiza de manera única, sin obligación de devolución, siempre que se cumplan los requisitos establecidos por el FONDESO.

Requisitos para obtener el apoyo de 25 mil pesos

Para ser considerado en este programa, las personas interesadas deben cumplir con una serie de requisitos oficiales que buscan asegurar la seriedad del proyecto y la posibilidad de ejecución del mismo. Entre los principales se encuentran:

Presentar identificación oficial con fotografía vigente (INE, pasaporte o cédula profesional).

Tener CURP certificada, especialmente si eres mexicano.

Entregar comprobante de domicilio en CDMX actualizado.

Proporcionar correo electrónico y teléfono para seguimiento de la solicitud.

Llenar formatos obligatorios del FONDESO, incluyendo solicitud de financiamiento y propuesta de idea de negocio.

Aceptar acompañamiento y asesoría otorgados por personal del FONDESO.

Este apoyo está dirigido a personas físicas que no hayan recibido previamente financiamiento de Capital Semilla por parte del fideicomiso, garantizando así que nuevos emprendedores puedan acceder a los recursos.

¿Cómo y cuándo registrarte al apoyo en CDMX?

El registro para aplicar al Apoyo Bienestar de 25 000 pesos está abierto a partir del 8 de febrero de 2026 en CDMX y continuará hasta agotar la convocatoria, con atención presencial en los módulos y oficinas del FONDESO distribuidos en distintas alcaldías de la ciudad.

Los interesados deben acudir directamente con su documentación completa, ya que no hay un proceso de inscripción en línea reportado oficialmente hasta ahora. La convocatoria es gratuita y abierta a todos los residentes que cumplan con los criterios establecidos por el Gobierno de la capital.