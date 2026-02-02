Seis semanas más de invierno, así lo predice Phil durante el Día de la Marmota

El invierno no se va todavía. Phil predijo más frío durante el Día de la Marmota 2026. Getty Images

Este 2 de febrero de 2026, miles de personas se congregaron en Gobbler’s Knob, en Punxsutawney, Pensilvania (Estados Unidos), para presenciar una de las predicciones meteorológicas más icónicas del año: la del Día de la Marmota. Y, como marca la tradición centenaria, Punxsutawney Phil salió de su madriguera al amanecer y vio su sombra, lo que, según la ceremonia, significa que el invierno seguirá vigente por al menos seis semanas más.

La marmota Phil predice seis semanas más de invierno

Esta tradición se remonta a finales del siglo XIX y se ha convertido en un fenómeno cultural que atrae la atención de medios y público de todo el país. La regla es simple: si la marmota ve su sombra, se interpreta que el invierno no ha terminado; si no la ve, se dice que la primavera llegará antes de lo esperado.

Punxsutawney Phil saw his shadow, predicting six more weeks of winter. #GroundhogDay pic.twitter.com/Uky7fg1UBr — The Weather Channel (@weatherchannel) February 2, 2026

La tradición centenaria del Día de la Marmota

Phil vio su sombra este lunes, confirmando la prolongación del clima invernal por varias semanas, según la tradición del Día de la Marmota.

Desde 1887, esta ceremonia anual combina folclore, comunidad y la esperanza de una primavera temprana, aunque la predicción suele favorecer el invierno.

Miles observan la predicción de Phil en Gobbler’s Knob

A pesar del frío intenso, multitudes se reunieron para el ritual tradicional y presenciaron la predicción de seis semanas más de invierno.

Aunque no existe una base científica que pruebe el acierto de estas predicciones —y diversas interpretaciones meteorológicas indican que el pronóstico de Phil tiene un porcentaje limitado de precisión— la celebración es un símbolo cultural que sigue cada año.

Independientemente de su exactitud, la predicción de seis semanas más de invierno ilustra cómo una tradición centenaria mantiene su vigencia y despierta el interés de generaciones en todo Norteamérica.