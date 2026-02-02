Faltan por aclarar destino de 1 mil 477 millones en el Tabasco de Adán Augusto... pero no pasa nada

Los recursos que no se han esclarecido corresponden a por lo menos 87 distintos hechos de posible malversación de fondos, uso inadecuado de los recursos o desvío del dinero.

El destino legal de más de mil 400 millones de pesos de recursos federales que fueron transferidos al estado de Tabasco durante la administración del gobernador y hoy senador Adán Augusto López Hernández, continua hoy sin ser esclarecido y sin que dicho dinero sea devuelto.

De acuerdo con datos actualizados de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) los recursos que no se han esclarecido corresponden a por lo menos 87 distintos hechos de posible malversación de fondos, uso inadecuado de los recursos o desvío del dinero. No obstante, hasta la fecha tampoco se ha presentado una sola denuncia.

La administración de Hernández comenzó el 1 de enero de 2019 por un periodo que concluyó el 30 de septiembre de 2024. A partir de octubre de 2021, debido a su designación como secretario de Gobernación, su periodo de gobierno fue llevado por el gobernador interino y sustituto Carlos Manuel Merino Campos.

¿Cuánto dinero observó la ASF y en qué periodos?

Los resultados de las auditorías practicadas a los recursos federales enviados a Tabasco durante ese periodo arrojan irregularidades por 1 mil 477 millones de pesos, de los cuales 1 mil 176 millones corresponden a las cuentas públicas de 2019 a 2021, que son las que encabezó Adán Augusto, mientras que el resto corresponde al periodo de su interino.

Dicha cantidad es resultado de al menos 86 pliegos de observaciones, como se denomina a cada hecho en donde se violaron las normativas establecidas para el manejo de recursos o no se ejecutaron adecuadamente los proyectos (sobrecostos, subejercicios, pagos por trabajos no realizados, pagos a empresas fantasma, entre otros), y que podrían haber dejado un daño patrimonial al erario.

Entre los fondos y partidas en donde se identificaron las mayores irregularidades se encuentra el Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa; el Fondo de Infraestructura Social para las Entidades; el Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud; las Participaciones Federales a Entidades Federativas; otros apoyos y centros para la educación; el Programa de Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la población; el Seguro Popular; y el Fondo de Aportaciones a la Seguridad Pública.

La cantidad referida corresponde a observaciones que, hasta la fecha, no han sido solventadas ni justificadas. Es decir, se trata de recursos que hoy la ASF considera desaparecidos o no devueltos, aun cuando el gobierno haya entregado algún tipo de documentos para tratar de explicar su destino o manejo.

¿Por qué no hay denuncias penales por estos hechos?

Pese al monto de irregularidades reportadas y a que varias de ellas llevan ya un tiempo considerable sin ser esclarecidas, la ASF no ha presentado una sola denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) por estos hechos. La acción de los auditores se ha enfocado en iniciar 86 procedimientos de sanción administrativa en contra de funcionarios menores.

Autoridades federales indicaron a este medio que la FGR tampoco investiga al exgobernador por algún otro hecho de corrupción relacionado con su gestión en el gobierno estatal.

Cabe señalar que el pasado 20 de octubre la entonces presidenta del Sistema Nacional Anticorrupción, Vania Pérez, y integrantes de diversos sistemas estatales anticorrupción emitieron un posicionamiento público sobre lo que consideraron eran “discrepancias en las declaraciones patrimoniales, fiscales y de interés del senador Adán Augusto”.

En dicho posicionamiento se pedía a diversas instituciones, entre ellas a la ASF, al SAT, la Unidad de Inteligencia Financiera, la Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno, profundizar en las posibles irregularidades detectadas en torno a su círculo y, en su caso, presentar los resultados.

Sin embargo, a tres meses de dicho llamado no ha habido, según lo confirmado por la propia Vania Pérez, ninguna respuesta de autoridad alguna ni se conoce novedad en las investigaciones, en caso de que estas se encuentren en marcha.

