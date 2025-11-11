Asociación Mexicana de Gastroenterología pide atender la bacteria Helicobacter Pylori, vinculada al cáncer gástrico

En México, siete de cada diez personas conviven sin saberlo con un huésped indeseado: el Helicobacter pylori, una bacteria tan común como peligrosa que, según la Asociación Mexicana de Gastroenterología (AMG), está detrás del 90% de los casos de cáncer gástrico. Invisible, persistente y hábil para sobrevivir en ambientes ácidos, este microorganismo se ha convertido en un desafío de salud pública.

El doctor José María Remes Troche, presidente de la AMG y miembro de la Academia Nacional de Medicina, lo resume con crudeza: “La erradicación del H. pylori no es opcional. Es una prioridad nacional. Estamos ante una infección endémica con resistencia creciente a los antibióticos tradicionales”.

Asociación Mexicana de Gastroenterología / Especial Ampliar

El vínculo entre la bacteria y el cáncer

El cáncer gástrico figura entre las principales causas de muerte por tumores malignos en México. Cada año, se diagnostican más de siete mil casos nuevos, la mayoría ligados a infecciones no tratadas por esta bacteria.La relación entre el Helicobacter pylori y la enfermedad es directa: al alojarse en el revestimiento del estómago, produce inflamación crónica y lesiones que, con el tiempo, pueden transformarse en células cancerígenas.

Los síntomas, sin embargo, son esquivos: ardor abdominal, sensación de saciedad temprana, pérdida de apetito o náuseas. Molestias que muchos atribuyen a una gastritis pasajera, pero que podrían ser la señal temprana de un problema mayor.

Un llamado urgente a la prevención

La nueva campaña de la asociación busca concienciar a la población sobre la importancia de detectar y tratar el Helicobacter pylori antes de que derive en enfermedades graves. El mensaje es claro: erradicar la bacteria reduce hasta en un 80% el riesgo de cáncer gástrico.

El llamado se dirige especialmente a personas con antecedentes familiares de cáncer o con síntomas digestivos recurrentes. La recomendación es acudir al médico, realizar una prueba de detección y, en caso necesario, seguir un tratamiento adecuado.

Un reto médico global

Aunque el problema es particularmente grave en México, no es exclusivo del país. La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que el 50% de la población mundial porta la bacteria. De no tratarse, puede desencadenar úlceras pépticas, gastritis atrófica e incluso adenocarcinoma gástrico, uno de los tumores más letales a escala global.

Los datos del INEGI refuerzan la alarma: los tumores malignos de estómago afectan principalmente a hombres de entre 30 y 59 años, y ocupan el segundo lugar en incidencia dentro de ese grupo, solo detrás del cáncer colorrectal.

Una nueva generación de tratamientos

La resistencia bacteriana complica los esquemas terapéuticos tradicionales. En Latinoamérica, más del 36% de las cepas de H. pylori son resistentes a la claritromicina y hasta un 46.5% a las fluoroquinolonas. Ante ese panorama, la medicina ha dado un paso adelante con los bloqueadores ácidos competitivos de potasio (PCABs), una nueva generación de fármacos que ofrece tasas de erradicación superiores al 90%.

“El uso de PCABs marca una transición en la práctica clínica: logran un control más estable del ácido gástrico y resultados más consistentes, incluso en casos con resistencia antibiótica”, explica el doctor Remes.

Hacia una cultura de detección temprana

La AMG insiste en que el Helicobacter pylori no es solo una bacteria: es un detonante prevenible de cáncer. Su erradicación no depende únicamente del tratamiento médico, sino también de una cultura de prevención que fomente la detección oportuna y la educación en salud digestiva.

En un país donde el cáncer gástrico sigue cobrando miles de vidas cada año, el mensaje es contundente: el enemigo está dentro y el tiempo corre. Revisarse puede marcar la diferencia entre la enfermedad y la esperanza.

Síntomas de la bacteria Helicobacter pylori

La Helicobacter pylori a menudo no causa síntomas, pero cuando lo hace, los más comunes son dolor o ardor de estómago, náuseas, eructos frecuentes y pérdida del apetito . Otros síntomas pueden incluir distensión abdominal, sensación de llenura rápida, pérdida de peso y, en casos más graves, heces oscuras o con sangre, lo que indica una complicación que requiere atención médica inmediata.

Síntomas más comunes:

· Dolor o ardor en el estómago: El dolor puede ser más intenso con el estómago vacío.

· Náuseas: Puede presentarse de manera frecuente.

· Eructos frecuentes: La cantidad de eructos puede aumentar.

· Pérdida de apetito: La falta de apetito puede ser un síntoma notable.

Otros síntomas posibles:

· Hinchazón abdominal: Sensación de distensión en la zona del abdomen.

· Sensación de saciedad temprana:Sentir que se está lleno rápidamente después de comer poco.

· Pérdida de peso: Puede ocurrir de forma involuntaria.

Síntomas de gravedad (requieren atención médica inmediata)

· Heces oscuras o negras: Esto puede indicar una hemorragia interna en el tracto digestivo superior, posiblemente debido a una úlcera causada por la bacteria.

· Vómito con sangre o con aspecto de posos de café: El vómito con sangre roja o con una sustancia de color marrón oscuro y granulada es un signo de emergencia.

· Dolor de estómago muy agudo: Un dolor intenso y persistente.