Sydney Sweeney: La actriz coloca sostenes en cartel de Hollywood y podría ir a la cárcel | VIDEO

La actriz Sydney Sweeney se colocó en el centro de la polémica luego de que en redes sociales circulan imágenes y videos donde aparecen sostenes colgados en el cartel de Hollywood, uno de los monumentos más icónicos de Hollywood Sign, en California.

De acuerdo con reportes locales, el incidente ocurrió durante una intervención no autorizada en el área del letrero, lo que activó la revisión de las autoridades, ya que el cartel de Hollywood es una estructura protegida y cualquier alteración, intervención o uso no permitido puede derivar en sanciones administrativas o cargos legales.

Sydney Sweeney snuck up an L.A. mountain, climbed the iconic HOLLYWOOD Sign, and laced it with bras -- and she may have gotten in trouble with the law. 😳



Details: https://t.co/nM4NvOQNac pic.twitter.com/CF92E4U66I — TMZ (@TMZ) January 26, 2026

Sydney Sweeney coloca sostenes en cartel de Hollywood

Hasta el momento, no existe una acusación formal, pero autoridades del condado de Los Ángeles analizan si los hechos constituyen una violación a normas de conservación y seguridad, que incluyen el acceso restringido al área y la colocación de objetos sin permiso oficial.

El caso generó una fuerte reacción en redes sociales. Mientras algunos usuarios lo califican como una acción simbólica o performática, otros señalan que ninguna figura pública está exenta de la ley, especialmente cuando se trata de un monumento histórico y turístico.

Sydney Sweeney just pulled off a wild Hollywood promo, climbing the Hollywood Sign and draping it with bras for her new lingerie line.



She may now face vandalism and trespassing charges.



The marketing team is either getting fired or promoted😂pic.twitter.com/mtbeKPq6tv — Mario Nawfal (@MarioNawfal) January 27, 2026

Expertos en regulación local recuerdan que el letrero de Hollywood está bajo vigilancia constante y que cualquier intervención no autorizada puede derivar en multas, procesos administrativos o incluso cargos menores, dependiendo de la evaluación de daños y de la intencionalidad del acto.

Ni la actriz ni su equipo han emitido hasta ahora un posicionamiento oficial sobre lo ocurrido. Las autoridades tampoco han confirmado si Sydney Sweeney estuvo directamente involucrada en la colocación de los objetos o si se trató de una acción realizada por terceros.

El caso sigue en revisión y, de avanzar, podría convertirse en un nuevo ejemplo de cómo acciones virales pueden tener consecuencias legales, incluso para figuras de alto perfil en la industria del entretenimiento.