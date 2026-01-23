Pronóstico clima Ciudad de México: sábado 24 de enero

La Ciudad de México tendrá una jornada de relativa estabilidad en comparación con los días previos mañana sábado 24 de enero de 2026. Ante la tercera tormenta invernal y el frente frío 30, sorprende que la capital descansara del frío extremo y la lluvia.

¿Cuál será el clima de mañana jueves 22 de enero en la CDMX?

Al amanecer será frío, especialmente en las zonas como Tlalpan y Milpa Alta, donde se esperan temperaturas mínimas de entre 0 y 5 grados con posibles heladas

La mañana iniciará con registros de entre 6 y 15 grados centígrados

Para la tarde, el termómetro ascenderá hasta alcanzar una máxima agradable de entre 23 y 25 grados centígrados, consolidando un ambiente templado

El cielo se mantendrá parcialmente nublado a nuboso; sin embargo, la probabilidad de lluvia es prácticamente nula

En la noche, se anticipa un nuevo descenso térmico hacia los 13 o 14 grados centígrados

¿Cuál es el pronóstico a nivel nacional?

A nivel nacional, el panorama es más severo debido a la tercera tormenta invernal que genera nevadas y temperaturas gélidas en los estados del norte, en las zonas serranas de Baja California, Sonora, Chihuahua, Durango y Coahuila, acompañada de temperaturas que podrían descender hasta los -10 grados centígrado. Mientras tanto, en el litoral del Golfo de México se anticipa un evento de Norte con rachas de viento intensas y oleaje elevado, contrastando con el ambiente caluroso que persistirá en las costas del Pacífico sur, donde el termómetro podría alcanzar los 40 grados.

Recomendaciones