Pronóstico clima Ciudad de México: sábado 24 de enero
La capital disfruta de una tregua térmica con ambiente templado y cielos parcialmente nubosos
La Ciudad de México tendrá una jornada de relativa estabilidad en comparación con los días previos mañana sábado 24 de enero de 2026. Ante la tercera tormenta invernal y el frente frío 30, sorprende que la capital descansara del frío extremo y la lluvia.
¿Cuál será el clima?
- Al amanecer será frío, especialmente en las zonas como Tlalpan y Milpa Alta, donde se esperan temperaturas mínimas de entre 0 y 5 grados con posibles heladas
- La mañana iniciará con registros de entre 6 y 15 grados centígrados
- Para la tarde, el termómetro ascenderá hasta alcanzar una máxima agradable de entre 23 y 25 grados centígrados, consolidando un ambiente templado
- El cielo se mantendrá parcialmente nublado a nuboso; sin embargo, la probabilidad de lluvia es prácticamente nula
- En la noche, se anticipa un nuevo descenso térmico hacia los 13 o 14 grados centígrados
¿Cuál es el pronóstico a nivel nacional?
A nivel nacional, el panorama es más severo debido a la tercera tormenta invernal que genera nevadas y temperaturas gélidas en los estados del norte, en las zonas serranas de Baja California, Sonora, Chihuahua, Durango y Coahuila, acompañada de temperaturas que podrían descender hasta los -10 grados centígrado. Mientras tanto, en el litoral del Golfo de México se anticipa un evento de Norte con rachas de viento intensas y oleaje elevado, contrastando con el ambiente caluroso que persistirá en las costas del Pacífico sur, donde el termómetro podría alcanzar los 40 grados.
Recomendaciones
- Utilizar al menos tres capas de ropa, preferentemente de materiales como algodón o lana, para mantener el calor corporal de manera eficiente
- Se sugiere proteger la piel del frío utilizando crema para hidratarla, evitando así la resequedad y las posibles grietas causadas por el viento
- Se aconseja evitar exponerse a cambios bruscos de temperatura, especialmente al salir de lugares cerrados o cálidos hacia el ambiente exterior
- Se recomienda ingerir abundante agua para mantener una buena hidratación y consumir frutas y verduras ricas en vitaminas A y C para fortalecer las defensas naturales
- Se aconseja lavarse las manos con frecuencia o utilizar gel antibacterial como medida de higiene para prevenir la propagación de virus estacionales
- Se sugiere que si se presenta algún malestar físico o síntoma de enfermedad respiratoria, se acuda de inmediato al centro de salud más cercano para recibir atención profesional
- En caso de utilizar calentadores o chimeneas en el hogar, se debe asegurar mantener una ventilación adecuada para evitar la acumulación de gases peligrosos
- Se debe brindar protección especial a los sectores más vulnerables, incluyendo a niñas, niños, personas de la tercera edad y mujeres embarazadas
- Se aconseja mantener al día el esquema de vacunación, incluyendo las dosis correspondientes contra covid-19, influenza y neumococo
- Se debe resguardar a las mascotas del frío intenso; evitar dejarlas a la intemperie y procurar que tengan un lugar cálido para descansar
- Ante cualquier situación de emergencia o incidente derivado del clima, se recomienda comunicarse a los teléfonos 911, al Locatel 55 5658 1111 o directamente a la SGIRPC al 55 5683 2222