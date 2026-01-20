Otro accidente de tren en España: un maquinista murió y hay 37 heridos tras chocar en Gelida, Cataluña

Un grave accidente ferroviario se registró este martes 20 de enero en Gelida, luego de que un tren del sistema Rodalies chocara contra un muro. El impacto provocó la muerte del maquinista, dejó 37 personas heridas, cinco de ellas de gravedad, y obligó a suspender el servicio ferroviario en Cataluña.

De acuerdo con los primeros reportes, el tren circulaba por una zona urbana cuando ocurrió el choque. Servicios de emergencia se movilizaron de inmediato para atender a los pasajeros lesionados y asegurar la zona, mientras se iniciaban las labores de investigación.

🇪🇸 Gélida, España | 🔴 Así han vivido los pasajeros el accidente de Gélida desde dentro del tren: pic.twitter.com/sWsY2lKHKB — 𝐄𝐥 𝐈𝐦𝐩𝐞𝐫𝐢𝐚𝐥 (@ElImperialEsp) January 20, 2026

El Sistema de Emergencias Médicas (SEM) confirmó el saldo de víctimas y detalló que los heridos graves fueron trasladados a hospitales cercanos para recibir atención especializada.

Servicio suspendido en Cataluña y peritajes en curso

Tras el accidente, autoridades ferroviarias informaron la suspensión temporal del servicio de Rodalies en varios tramos de Cataluña, con el fin de garantizar la seguridad de los usuarios y permitir el trabajo de los equipos técnicos.

Personal especializado realiza peritajes para determinar las causas del choque, incluyendo la revisión del estado de la vía, el funcionamiento del tren y las condiciones operativas al momento del incidente. Hasta ahora, no se ha informado si el accidente fue provocado por una falla mecánica, un error humano o factores externos.

🇪🇸 | #AHORA: Primeras imágenes de las tareas de rescate tras el choque de un tren de Rodalies contra un muro en Gelida: hay al menos un muerto y cuatro heridos graves, reporta Cadena SER. pic.twitter.com/leJLMQeJGV — Juan Lozano (@RealJuanLozano) January 21, 2026

Mientras tanto, se activaron protocolos de atención a víctimas y se habilitaron rutas alternas para los usuarios afectados por la suspensión del servicio.

Autoridades lamentan el fallecimiento del maquinista

Las autoridades expresaron sus condolencias por la muerte del maquinista y reiteraron su compromiso de esclarecer los hechos. El accidente vuelve a poner en el centro del debate la seguridad del transporte ferroviario y la importancia del mantenimiento preventivo.

La investigación continúa y se espera que en las próximas horas se emita un informe preliminar con más detalles sobre lo ocurrido en Gelida.