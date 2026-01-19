;

  • 20 ENE 2026, Actualizado 01:11

Horóscopo de Nana Calistar: Qué signos del zodiaco no sueltan su buena fortuna hoy martes 20 de enero

La buena fortuna no se suelta sola, se cuida con decisiones inteligentes, límites claros y agradecimiento.

Varios signos no pierden la buena racha, según el horóscopo de Nana Calistar. Getty Images

Varios signos no pierden la buena racha, según el horóscopo de Nana Calistar. Getty Images

Francisco Miranda

Este martes 20 de enero, el movimiento de los astros favorece a varios signos del zodiaco que siguen con racha positiva en temas de dinero, trabajo y decisiones personales. De acuerdo con el horóscopo de Nana Calistar, hay signos que, aunque enfrenten retos, no pierden la buena fortuna y logran salir bien librados gracias a su intuición y constancia.

La recomendación general es clara: no soltar oportunidades, confiar en el instinto y evitar sabotear lo que ya está fluyendo. Estos son los signos que mantienen la suerte de su lado.

Ángeles de la Guarda 2026: descubre cuál te corresponde según tu fecha de nacimiento (LISTA COMPLETA)

Aries, Leo y Sagitario: el dinero sigue fluyendo

Los signos de fuego continúan con movimientos positivos en lo económico. Aries recibe noticias relacionadas con pagos atrasados o propuestas laborales que por fin se concretan. Leo mantiene estabilidad financiera, pero debe evitar gastos impulsivos que podrían desbalancear su presupuesto. Sagitario, por su parte, atrae oportunidades inesperadas gracias a contactos o recomendaciones.

Nana Calistar advierte que la clave para estos signos es no confiarse demasiado. La fortuna está presente, pero requiere disciplina para mantenerse.

Tauro, Virgo y Capricornio: constancia que da resultados

Para los signos de tierra, este martes trae recompensas por el esfuerzo acumulado. Tauro comienza a ver resultados de decisiones tomadas semanas atrás, especialmente en temas laborales. Virgo recibe reconocimiento o apoyo que le permite avanzar con mayor seguridad. Capricornio sigue firme en sus objetivos y la buena racha continúa, siempre que no cargue con problemas ajenos.

La fortuna aquí no llega por casualidad, sino por orden, paciencia y trabajo constante.

¿Cuándo es la Luna de Nieve? Guía completa para ver el fenómeno astronómico en febrero

Cáncer, Escorpión y Piscis: intuición que protege la suerte

Los signos de agua mantienen su buena fortuna gracias a su capacidad emocional e intuición. Cáncer logra resolver un asunto familiar que le quitaba tranquilidad. Escorpión tiene ventaja en negociaciones o decisiones importantes, siempre que no actúe desde el enojo. Piscis encuentra claridad mental y emocional, lo que le ayuda a no cometer errores financieros o sentimentales.

Según Nana Calistar, estos signos deben escuchar más su voz interior y no dejarse influenciar por opiniones externas.

Este martes 20 de enero, la buena fortuna no se suelta sola: se cuida con decisiones inteligentes, límites claros y agradecimiento. La suerte acompaña, pero depende de cada signo saber aprovecharla.

El siguiente artículo se está cargando

W Radio México
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad