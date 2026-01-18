Ángeles de la Guarda 2026: descubre cuál te corresponde según tu fecha de nacimiento (LISTA COMPLETA)

Desde la antigüedad, la creencia en los Ángeles de la Guarda ha sido una guía espiritual para millones de personas. De acuerdo con la tradición, cada persona nace bajo la protección de un ángel específico, asignado según su fecha de nacimiento, cuya misión es acompañar, proteger y orientar a lo largo de la vida.

Según esta tradición, los ángeles se agrupan en periodos del calendario, y cada uno representa valores como la fortaleza, la sabiduría, la armonía o la protección ante momentos difíciles. Conocer cuál es tu ángel de la guarda puede ayudarte a reflexionar sobre tu personalidad, tus retos y las energías que te rodean.

Ángeles de la Guarda según fecha de nacimiento (lista completa)

ENERO

1–5 enero: Nemamiah – Protección y justicia

6–10 enero: Yeialel – Sanación y fortaleza

11–15 enero: Harahel – Orden y claridad mental

16–20 enero: Mitzrael – Disciplina emocional

21–25 enero: Umabel – Amistad y comprensión

26–30 enero: Iah-Hel – Sabiduría y espiritualidad

FEBRERO

31 enero–4 febrero: Anauel – Prosperidad y protección

5–9 febrero: Mehiel – Creatividad y comunicación

10–14 febrero: Damabiah – Protección ante peligros

15–19 febrero: Manakel – Paciencia y estabilidad

20–24 febrero: Eyael – Transformación positiva

25–29 febrero: Habuhiah – Salud y armonía

MARZO

1–5 marzo: Rochel – Justicia y recuperación

6–10 marzo: Jabamiah – Renovación espiritual

11–15 marzo: Haiaiel – Valentía y defensa

16–20 marzo: Mumiah – Cierre de ciclos

ABRIL

21–25 marzo: Vehuiah – Iniciativa y liderazgo

26–30 marzo: Jeliel – Armonía y relaciones

31 marzo–4 abril: Sitael – Protección y seguridad

5–9 abril: Elemiah – Éxito en proyectos

10–14 abril: Mahasiah – Equilibrio y rectitud

15–19 abril: Lelahel – Amor propio y belleza

MAYO

20–24 abril: Achaiah – Paciencia y comprensión

25–29 abril: Cahetel – Bendiciones y gratitud

30 abril–4 mayo: Haziel – Perdón y misericordia

5–9 mayo: Aladiah – Recuperación y salud

10–14 mayo: Lauviah – Intuición y sabiduría

15–19 mayo: Hahaiah – Protección espiritual

JUNIO

20–24 mayo: Iezalel – Fidelidad y unión

25–29 mayo: Mebahel – Justicia y verdad

30 mayo–3 junio: Hariel – Purificación interior

4–8 junio: Hakamiah – Lealtad y honor

9–13 junio: Lauviah (II) – Revelaciones y sueños

14–18 junio: Caliel – Justicia divina

JULIO

19–23 junio: Leuviah – Memoria y aprendizaje

24–28 junio: Pahaliah – Vocación espiritual

29 junio–3 julio: Nelchael – Sabiduría y lógica

4–8 julio: Yeiayel – Renombre y éxito

9–13 julio: Melahel – Sanación y protección

14–18 julio: Haheuiah – Refugio y seguridad

AGOSTO

19–23 julio: Nith-Haiah – Magia espiritual

24–28 julio: Haaiah – Diplomacia y discreción

29 julio–2 agosto: Ieratel – Liberación emocional

3–7 agosto: Seheiah – Protección ante peligros

8–12 agosto: Reiyel – Inspiración espiritual

13–17 agosto: Omael – Fertilidad y creación

SEPTIEMBRE

18–22 agosto: Lecabel – Precisión y talento

23–27 agosto: Vasariah – Justicia y clemencia

28 agosto–1 septiembre: Yehuiah – Obediencia y orden

2–6 septiembre: Lehahiah – Disciplina y paz

7–11 septiembre: Chavakiah – Reconciliación familiar

12–16 septiembre: Menadel – Trabajo y estabilidad

OCTUBRE

17–21 septiembre: Aniel – Inspiración y fe

22–26 septiembre: Haamiah – Rituales y equilibrio

27 septiembre–1 octubre: Rehael – Sanación familiar

2–6 octubre: Ieiazel – Consuelo emocional

7–11 octubre: Hahahel – Espiritualidad profunda

12–16 octubre: Mikael – Orden y diplomacia

NOVIEMBRE

17–21 octubre: Veuliah – Prosperidad y liderazgo

22–26 octubre: Yelahiah – Estrategia y éxito

27–31 octubre: Sealiah – Motivación y avance

1–5 noviembre: Ariel – Revelación y percepción

6–10 noviembre: Asaliah – Contemplación y verdad

11–15 noviembre: Mihael – Amor y fidelidad

DICIEMBRE

16–20 noviembre: Vehuel – Elevación espiritual

21–25 noviembre: Daniel – Comunicación y elocuencia

26–30 noviembre: Hahasiah – Medicina y sabiduría

1–5 diciembre: Imamiah – Reparación y liberación

6–10 diciembre: Nanael – Conocimiento y estudio

11–15 diciembre: Nithael – Estabilidad y poder

16–20 diciembre: Mebahiah – Moral y ética

21–25 diciembre: Poiel – Humildad y apoyo

26–31 diciembre: Nemamiah – Protección y justicia

¿Qué significa tu ángel de la guarda?

Según esta creencia, el ángel de la guarda asignado por fecha de nacimiento influye en la personalidad, las fortalezas y la manera de enfrentar los retos. Muchas personas interpretan esta guía como una herramienta de autoconocimiento más que como una predicción.

Conocer tu ángel puede ayudarte a reflexionar sobre tus valores, tus decisiones y los momentos clave de tu vida.