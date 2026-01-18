Ángeles de la Guarda 2026: descubre cuál te corresponde según tu fecha de nacimiento (LISTA COMPLETA)
Conocer cuál es tu ángel, según tu fecha de nacimiento, puede ser una manera simbólica de conectar con tus fortalezas internas y enfrentar el año con mayor claridad.
Desde la antigüedad, la creencia en los Ángeles de la Guarda ha sido una guía espiritual para millones de personas. De acuerdo con la tradición, cada persona nace bajo la protección de un ángel específico, asignado según su fecha de nacimiento, cuya misión es acompañar, proteger y orientar a lo largo de la vida.
Según esta tradición, los ángeles se agrupan en periodos del calendario, y cada uno representa valores como la fortaleza, la sabiduría, la armonía o la protección ante momentos difíciles. Conocer cuál es tu ángel de la guarda puede ayudarte a reflexionar sobre tu personalidad, tus retos y las energías que te rodean.
Ángeles de la Guarda según fecha de nacimiento (lista completa)
ENERO
- 1–5 enero: Nemamiah – Protección y justicia
- 6–10 enero: Yeialel – Sanación y fortaleza
- 11–15 enero: Harahel – Orden y claridad mental
- 16–20 enero: Mitzrael – Disciplina emocional
- 21–25 enero: Umabel – Amistad y comprensión
- 26–30 enero: Iah-Hel – Sabiduría y espiritualidad
FEBRERO
- 31 enero–4 febrero: Anauel – Prosperidad y protección
- 5–9 febrero: Mehiel – Creatividad y comunicación
- 10–14 febrero: Damabiah – Protección ante peligros
- 15–19 febrero: Manakel – Paciencia y estabilidad
- 20–24 febrero: Eyael – Transformación positiva
- 25–29 febrero: Habuhiah – Salud y armonía
MARZO
- 1–5 marzo: Rochel – Justicia y recuperación
- 6–10 marzo: Jabamiah – Renovación espiritual
- 11–15 marzo: Haiaiel – Valentía y defensa
- 16–20 marzo: Mumiah – Cierre de ciclos
ABRIL
- 21–25 marzo: Vehuiah – Iniciativa y liderazgo
- 26–30 marzo: Jeliel – Armonía y relaciones
- 31 marzo–4 abril: Sitael – Protección y seguridad
- 5–9 abril: Elemiah – Éxito en proyectos
- 10–14 abril: Mahasiah – Equilibrio y rectitud
- 15–19 abril: Lelahel – Amor propio y belleza
MAYO
- 20–24 abril: Achaiah – Paciencia y comprensión
- 25–29 abril: Cahetel – Bendiciones y gratitud
- 30 abril–4 mayo: Haziel – Perdón y misericordia
- 5–9 mayo: Aladiah – Recuperación y salud
- 10–14 mayo: Lauviah – Intuición y sabiduría
- 15–19 mayo: Hahaiah – Protección espiritual
JUNIO
- 20–24 mayo: Iezalel – Fidelidad y unión
- 25–29 mayo: Mebahel – Justicia y verdad
- 30 mayo–3 junio: Hariel – Purificación interior
- 4–8 junio: Hakamiah – Lealtad y honor
- 9–13 junio: Lauviah (II) – Revelaciones y sueños
- 14–18 junio: Caliel – Justicia divina
JULIO
- 19–23 junio: Leuviah – Memoria y aprendizaje
- 24–28 junio: Pahaliah – Vocación espiritual
- 29 junio–3 julio: Nelchael – Sabiduría y lógica
- 4–8 julio: Yeiayel – Renombre y éxito
- 9–13 julio: Melahel – Sanación y protección
- 14–18 julio: Haheuiah – Refugio y seguridad
AGOSTO
- 19–23 julio: Nith-Haiah – Magia espiritual
- 24–28 julio: Haaiah – Diplomacia y discreción
- 29 julio–2 agosto: Ieratel – Liberación emocional
- 3–7 agosto: Seheiah – Protección ante peligros
- 8–12 agosto: Reiyel – Inspiración espiritual
- 13–17 agosto: Omael – Fertilidad y creación
SEPTIEMBRE
- 18–22 agosto: Lecabel – Precisión y talento
- 23–27 agosto: Vasariah – Justicia y clemencia
- 28 agosto–1 septiembre: Yehuiah – Obediencia y orden
- 2–6 septiembre: Lehahiah – Disciplina y paz
- 7–11 septiembre: Chavakiah – Reconciliación familiar
- 12–16 septiembre: Menadel – Trabajo y estabilidad
OCTUBRE
- 17–21 septiembre: Aniel – Inspiración y fe
- 22–26 septiembre: Haamiah – Rituales y equilibrio
- 27 septiembre–1 octubre: Rehael – Sanación familiar
- 2–6 octubre: Ieiazel – Consuelo emocional
- 7–11 octubre: Hahahel – Espiritualidad profunda
- 12–16 octubre: Mikael – Orden y diplomacia
NOVIEMBRE
- 17–21 octubre: Veuliah – Prosperidad y liderazgo
- 22–26 octubre: Yelahiah – Estrategia y éxito
- 27–31 octubre: Sealiah – Motivación y avance
- 1–5 noviembre: Ariel – Revelación y percepción
- 6–10 noviembre: Asaliah – Contemplación y verdad
- 11–15 noviembre: Mihael – Amor y fidelidad
DICIEMBRE
- 16–20 noviembre: Vehuel – Elevación espiritual
- 21–25 noviembre: Daniel – Comunicación y elocuencia
- 26–30 noviembre: Hahasiah – Medicina y sabiduría
- 1–5 diciembre: Imamiah – Reparación y liberación
- 6–10 diciembre: Nanael – Conocimiento y estudio
- 11–15 diciembre: Nithael – Estabilidad y poder
- 16–20 diciembre: Mebahiah – Moral y ética
- 21–25 diciembre: Poiel – Humildad y apoyo
- 26–31 diciembre: Nemamiah – Protección y justicia
¿Qué significa tu ángel de la guarda?
Según esta creencia, el ángel de la guarda asignado por fecha de nacimiento influye en la personalidad, las fortalezas y la manera de enfrentar los retos. Muchas personas interpretan esta guía como una herramienta de autoconocimiento más que como una predicción.
Conocer tu ángel puede ayudarte a reflexionar sobre tus valores, tus decisiones y los momentos clave de tu vida.