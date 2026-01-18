;

  • 19 ENE 2026, Actualizado 02:02

Ángeles de la Guarda 2026: descubre cuál te corresponde según tu fecha de nacimiento (LISTA COMPLETA)

Conocer cuál es tu ángel, según tu fecha de nacimiento, puede ser una manera simbólica de conectar con tus fortalezas internas y enfrentar el año con mayor claridad.

Cómo saber cuál es tu ángel de la guarda según tu fecha de nacimiento. Getty Images

Cómo saber cuál es tu ángel de la guarda según tu fecha de nacimiento. Getty Images

Francisco Miranda

Desde la antigüedad, la creencia en los Ángeles de la Guarda ha sido una guía espiritual para millones de personas. De acuerdo con la tradición, cada persona nace bajo la protección de un ángel específico, asignado según su fecha de nacimiento, cuya misión es acompañar, proteger y orientar a lo largo de la vida.

Según esta tradición, los ángeles se agrupan en periodos del calendario, y cada uno representa valores como la fortaleza, la sabiduría, la armonía o la protección ante momentos difíciles. Conocer cuál es tu ángel de la guarda puede ayudarte a reflexionar sobre tu personalidad, tus retos y las energías que te rodean.

Ángeles de la Guarda según fecha de nacimiento (lista completa)

ENERO

  • 1–5 enero: Nemamiah – Protección y justicia
  • 6–10 enero: Yeialel – Sanación y fortaleza
  • 11–15 enero: Harahel – Orden y claridad mental
  • 16–20 enero: Mitzrael – Disciplina emocional
  • 21–25 enero: Umabel – Amistad y comprensión
  • 26–30 enero: Iah-Hel – Sabiduría y espiritualidad

FEBRERO

  • 31 enero–4 febrero: Anauel – Prosperidad y protección
  • 5–9 febrero: Mehiel – Creatividad y comunicación
  • 10–14 febrero: Damabiah – Protección ante peligros
  • 15–19 febrero: Manakel – Paciencia y estabilidad
  • 20–24 febrero: Eyael – Transformación positiva
  • 25–29 febrero: Habuhiah – Salud y armonía

MARZO

  • 1–5 marzo: Rochel – Justicia y recuperación
  • 6–10 marzo: Jabamiah – Renovación espiritual
  • 11–15 marzo: Haiaiel – Valentía y defensa
  • 16–20 marzo: Mumiah – Cierre de ciclos

ABRIL

  • 21–25 marzo: Vehuiah – Iniciativa y liderazgo
  • 26–30 marzo: Jeliel – Armonía y relaciones
  • 31 marzo–4 abril: Sitael – Protección y seguridad
  • 5–9 abril: Elemiah – Éxito en proyectos
  • 10–14 abril: Mahasiah – Equilibrio y rectitud
  • 15–19 abril: Lelahel – Amor propio y belleza

MAYO

  • 20–24 abril: Achaiah – Paciencia y comprensión
  • 25–29 abril: Cahetel – Bendiciones y gratitud
  • 30 abril–4 mayo: Haziel – Perdón y misericordia
  • 5–9 mayo: Aladiah – Recuperación y salud
  • 10–14 mayo: Lauviah – Intuición y sabiduría
  • 15–19 mayo: Hahaiah – Protección espiritual

JUNIO

  • 20–24 mayo: Iezalel – Fidelidad y unión
  • 25–29 mayo: Mebahel – Justicia y verdad
  • 30 mayo–3 junio: Hariel – Purificación interior
  • 4–8 junio: Hakamiah – Lealtad y honor
  • 9–13 junio: Lauviah (II) – Revelaciones y sueños
  • 14–18 junio: Caliel – Justicia divina

JULIO

  • 19–23 junio: Leuviah – Memoria y aprendizaje
  • 24–28 junio: Pahaliah – Vocación espiritual
  • 29 junio–3 julio: Nelchael – Sabiduría y lógica
  • 4–8 julio: Yeiayel – Renombre y éxito
  • 9–13 julio: Melahel – Sanación y protección
  • 14–18 julio: Haheuiah – Refugio y seguridad

AGOSTO

  • 19–23 julio: Nith-Haiah – Magia espiritual
  • 24–28 julio: Haaiah – Diplomacia y discreción
  • 29 julio–2 agosto: Ieratel – Liberación emocional
  • 3–7 agosto: Seheiah – Protección ante peligros
  • 8–12 agosto: Reiyel – Inspiración espiritual
  • 13–17 agosto: Omael – Fertilidad y creación

SEPTIEMBRE

  • 18–22 agosto: Lecabel – Precisión y talento
  • 23–27 agosto: Vasariah – Justicia y clemencia
  • 28 agosto–1 septiembre: Yehuiah – Obediencia y orden
  • 2–6 septiembre: Lehahiah – Disciplina y paz
  • 7–11 septiembre: Chavakiah – Reconciliación familiar
  • 12–16 septiembre: Menadel – Trabajo y estabilidad

OCTUBRE

  • 17–21 septiembre: Aniel – Inspiración y fe
  • 22–26 septiembre: Haamiah – Rituales y equilibrio
  • 27 septiembre–1 octubre: Rehael – Sanación familiar
  • 2–6 octubre: Ieiazel – Consuelo emocional
  • 7–11 octubre: Hahahel – Espiritualidad profunda
  • 12–16 octubre: Mikael – Orden y diplomacia

NOVIEMBRE

  • 17–21 octubre: Veuliah – Prosperidad y liderazgo
  • 22–26 octubre: Yelahiah – Estrategia y éxito
  • 27–31 octubre: Sealiah – Motivación y avance
  • 1–5 noviembre: Ariel – Revelación y percepción
  • 6–10 noviembre: Asaliah – Contemplación y verdad
  • 11–15 noviembre: Mihael – Amor y fidelidad

DICIEMBRE

  • 16–20 noviembre: Vehuel – Elevación espiritual
  • 21–25 noviembre: Daniel – Comunicación y elocuencia
  • 26–30 noviembre: Hahasiah – Medicina y sabiduría
  • 1–5 diciembre: Imamiah – Reparación y liberación
  • 6–10 diciembre: Nanael – Conocimiento y estudio
  • 11–15 diciembre: Nithael – Estabilidad y poder
  • 16–20 diciembre: Mebahiah – Moral y ética
  • 21–25 diciembre: Poiel – Humildad y apoyo
  • 26–31 diciembre: Nemamiah – Protección y justicia

¿Qué significa tu ángel de la guarda?

Según esta creencia, el ángel de la guarda asignado por fecha de nacimiento influye en la personalidad, las fortalezas y la manera de enfrentar los retos. Muchas personas interpretan esta guía como una herramienta de autoconocimiento más que como una predicción.

Conocer tu ángel puede ayudarte a reflexionar sobre tus valores, tus decisiones y los momentos clave de tu vida.

El siguiente artículo se está cargando

W Radio México
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad