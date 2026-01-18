Incendios forestales en Chile dejan 18 muertos: SRE descarta mexicanos afectados por el fuego

Severos incendios forestales en Chile que han afectado desde el sábado la región sur del país, han provocado la muerte de 18 personas hasta el momento, así como miles de personas evacuadas, así lo confirmó el presidente chileno, Gabriel Boric.

Por este motivo, el mandatario chileno anunció “estado de catástrofe” en las zonas más devastadas, como Ñuble y Biobío, resultando con mayor afectación en la comuna de Penco, a unos 500 kilómetros al sur de la capital.

¿Cuál es el reporte oficial de víctimas por el fuego?

“Tenemos un número hoy día confirmado de 18 personas fallecidas, pero tenemos la certeza, desgraciadamente, que ese número va a aumentar. Son momentos difíciles, en particular en Penco, también en sectores de Tomé”, declaró el presidente Gabriel Boric, en una conferencia de prensa.

Los incendios forestales - que se mantienen activos- han quemado unas 8 mil hectáreas de bosques y arrasó con centenares de viviendas.

A través de su cuenta de X, el presidente electo, José Antonio Kast, señaló al respecto que “en este momento crítico de la emergencia, no hay espacio para la política”.

“Hoy el foco debe ser combatir los incendios, ir en auxilio de las personas afectadas y apoyar a las autoridades para enfrentar esta emergencia”, agregó Kast, que asumirá en marzo y esta semana anunciará su gabinete.

¿Qué condiciones climáticas han complicado el combate al fuego?

Desde la noche del sábado las condiciones climáticas han sido adversas para enfrentar los incendios, además de las altas temperaturas.

El fenómeno conocido como "viento Puelche“, un viento seco y cálido que sopla desde la cordillera de los Andes hacia los valles y la costa, ha complicado las tareas de extinción porque produce un aumento de la temperatura y una caída de la humedad.

No hay mexicanos afectados por incendios en Chile

La Secretaría de Relaciones Exteriores lamentó la pérdida de vidas humanas y los daños ocasionados por los incendios registrados en Chile, e informó que hasta el momento no se tiene registro de connacionales afectados.

A través de su cuenta de “X”, la dependencia que encabeza Juan Ramón de la Fuente, expresó su solidaridad al pueblo y Gobierno de Chile, y extendió condolencias a los familiares de las personas fallecidas, deseando pronta recuperación a las personas heridas.

Así mismo indicó que la embajada mexicana seguirá atenta al desarrollo de la situación y recordó el número de atención en Santiago para cualquier caso de emergencia: +56996823061

