Autos Chocolate: ¿Por qué Sheinbaum decidió eliminar el decreto de AMLO que hacía más fácil importar a México?

La eliminación del decreto de AMLO que facilitaba la importación y regularización de los llamados Autos Chocolate marcó un cambio relevante en la política vehicular del país. La decisión fue confirmada por la presidenta Claudia Sheinbaum, quien explicó que el esquema anterior generaba más problemas que beneficios para México.

El decreto permitía regularizar vehículos usados de origen extranjero, principalmente de Estados Unidos, que ingresaron al país sin cumplir con los requisitos de importación definitiva. Aunque fue presentado como una solución para dar certeza jurídica a los propietarios, el programa enfrentó múltiples críticas.

Las razones oficiales para cancelar el decreto de AMLO a los Autos Chocolate

De acuerdo con autoridades federales, uno de los principales motivos para eliminar el decreto fue la falta de control en materia de seguridad. Muchos de estos vehículos no contaban con registros confiables de origen, lo que dificultaba rastrear si estaban vinculados a delitos o tenían reportes de robo en otros países.

Otro factor clave fue el impacto ambiental. La mayoría de los autos regularizados eran modelos antiguos con altos niveles de emisiones contaminantes, lo que contradecía los objetivos del gobierno en materia de transición energética y reducción de contaminación.

Impacto económico y fiscal

El gobierno también señaló afectaciones a la industria automotriz nacional, al considerar que el decreto incentivaba la importación de vehículos usados en detrimento del mercado formal. Además, se detectaron irregularidades fiscales, ya que el esquema reducía el pago de impuestos que normalmente se aplican a la importación legal.

Sheinbaum subrayó que la política pública debe priorizar la legalidad y la seguridad jurídica, sin abrir espacios a esquemas que fomenten la informalidad.

Qué pasará con los Autos Chocolate ya regularizados

Las autoridades aclararon que los vehículos que ya fueron regularizados bajo el decreto mantendrán su estatus legal. Sin embargo, no habrá nuevas incorporaciones al programa y se reforzarán los controles aduaneros para evitar el ingreso irregular de autos.

La eliminación del decreto reabre el debate sobre cómo atender la demanda de movilidad en regiones fronterizas sin comprometer la seguridad, el medio ambiente y la legalidad. Por ahora, el gobierno apuesta por endurecer las reglas y fortalecer los mecanismos de control vehicular.