Pronóstico clima Ciudad de México: martes 13 de enero

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México ha emitido un comunicado urgente para informar a la población sobre las condiciones meteorológicas que prevalecerán este martes 13 de enero de 2026.

Las autoridades capitalinas activaron protocolos de vigilancia y alertas diferenciadas en las dieciséis alcaldías en el amanecer de este martes.

De acuerdo con los reportes del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la combinación de la segunda tormenta invernal con el frente frío 27 está generando condiciones de tiempo severo que no se habían registrado con tal fuerza en las últimas semanas. La presencia de nubosidad densa y la probabilidad de bancos de niebla en las zonas de valle también forman parte del escenario previsto para las primeras horas del martes.

El amanecer oscilará entre los 4 y 6 grados centígrados

Para las zonas altas y montañosas de la capital, específicamente en las alcaldías Tlalpan, Milpa Alta y La Magdalena Contreras, el pronóstico es más severo, previendo temperaturas mínimas de entre 1 y 3 grados centígrados

Se estima que hacia la tarde se alcanzarán temperaturas máximas de entre 18 y 20 grados centígrados bajo condiciones de cielo despejado

El SMN ha advertido sobre la proximidad del frente frío número 28, cuya llegada se prevé para los próximos días, lo que sugiere que las condiciones de tiempo severo y temperaturas bajas continuarán siendo una constante durante el resto de la semana.

Además de las precauciones por el frío, se recomienda estar atentos a los reportes de calidad del aire. La interacción de la humedad proveniente del Océano Pacífico con la masa de aire polar del norte refuerza la posibilidad de que se mantenga una sensación de humedad fría que persiste incluso si el sol llega a salir momentáneamente durante el mediodía.

Recomendaciones

Abrígate adecuadamente, cubriendo nariz y boca. Utiliza al menos tres capas de ropa, preferentemente de algodón o lana

Usa ropa térmica, gorro y bufanda y cubre adecuadamente a niñas, niños y personas adultas mayores

Evita exponerte a cambios bruscos de temperatura

Ingiere abundante agua, frutas y verduras ricas en vitaminas a y c

Resguarda a tus mascotas del frío; no las dejes a la intemperie

Evita el uso de anafres o braseros dentro de espacios cerrados, ya que pueden producir intoxicación por monóxido de carbono

Protege tuberías y almacena agua para evitar afectaciones por congelamiento

Revisa el plan familiar de protección civil

Identifica rutas de evacuación y ubica los refugios temporales de tu localidad

Acude a un refugio temporal en caso de que la vivienda no cuente con condiciones adecuadas para enfrentar el frío extremo

En caso de cualquier incidente, comunícate a los teléfonos 911 o 55 5683 22222

El gobierno capitalino ha puesto a disposición los números de emergencia 911 y los teléfonos de contacto de Protección Civil para reportar cualquier incidencia relacionada con el clima

