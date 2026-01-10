Coro: El primer monitor inteligente para lactancia materna

La tecnología vestible (wearable) ha dado un salto importante hacia la salud neonatal y materna. Durante años, una de las mayores incertidumbres para las madres que amamantan ha sido saber con exactitud cuánta leche está consumiendo su bebé. Hasta ahora, la solución se basaba en estimaciones de tiempo o pesajes antes y después de la toma. Sin embargo, Coro se presenta como el primer monitor de lactancia preciso del mundo, diseñado para eliminar las dudas y el estrés del proceso.

Ampliar

¿Cómo funciona la tecnología de Coro?

El dispositivo recientemente presentado en CES 2026, utiliza un diseño ingenioso: integra sensores patentados dentro de un protector de pezón de silicona estándar. Estos protectores son herramientas comunes que muchas madres ya utilizan para proteger la piel o gestionar el flujo de leche. La innovación de Coro radica en haber miniaturizado la tecnología para que los datos se recopilen de forma invisible mientras el bebé se alimenta.

Al utilizarlo, la información se envía en tiempo real a una aplicación móvil. Si el bebé se suelta o si la madre decide cambiar de pecho, la aplicación permite registrar el cambio y acumular el total de la toma de manera fluida. Esto elimina la necesidad de anotar manualmente las horas de inicio y fin, permitiendo que la madre se concentre totalmente en el vínculo con su hijo.

¿Qué beneficios aporta el análisis de estos datos?

Más allá de la simple medición, el valor de este monitor reside en la tranquilidad y en la toma de decisiones informadas. Los datos acumulados crean un historial detallado que puede ser vital en consultas médicas.

Análisis para profesionales: Los pediatras o consultores de lactancia pueden revisar las tendencias de alimentación.

Evidencia frente a dudas: Ayuda a determinar si el suministro de leche es bajo o si, por el contrario, es adecuado para el tamaño y peso del bebé.

Decisiones sobre suplementos: Permite saber con certeza si es necesario recurrir a fórmulas de apoyo o si la lactancia exclusiva está funcionando correctamente.

Ampliar

¿Cuándo estará disponible y cuál será su precio?

La empresa ha confirmado que el lanzamiento oficial es inminente. El despliegue comenzará en el mercado europeo el próximo mes, seguido de un lanzamiento en los Estados Unidos programado para septiembre. Coro tendrá un precio de salida de $299 dólares americanos, posicionándose como una herramienta para el cuidado del bebé.