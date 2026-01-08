Vacantes Banco Bienestar 2026: Requisitos para aplicar, fechas, estados y más detalles
Comienza el año con un nuevo empleo; te dejamos la guía paso a paso para iniciar el proceso
¡Prepara el CV! El Banco del Bienestar abrió vacantes para laborar en sus instalaciones y te dejamos todo lo que necesitas saber para poder iniciar el año con un nuevo empleo. Así que si eres de los que buscan estabilidad, prestaciones superiores y un ambiente de crecimiento, este listado de vacantes puede interesarte.
¿Cuáles son las vacantes que ofrece el Banco del Bienestar?
Sabemos que buscar trabajo no es una cosa sencilla, lleva un tiempo y a veces, la frustración puede ser bastante notoria, sin embargo, no es algo imposible. Así que si tu propósito de 2026 es encontrar un nuevo empleo o iniciar en el mundo laboral, el Banco del Bienestar tiene todas las intenciones de que te unas a su equipo de trabajo.
De acuerdo con cifras oficiales, el Banco del Bienestar cuenta con poco más de 3 mil sucursales en todo el país, siendo la institución financiera con mayor presencia en México, donde se atiende a personas beneficiarias de distintos programas sociales. Entre las vacantes que están disponibles para su institución son:
- Jefe de sucursal
- Auxiliar de sucursal
Ambas, cuentan con sueldo base y prestaciones de ley, aunque lo que no especificaron fue el sueldo, pues mencionan que dependerá del estado donde se encuentre la sucursal a la que se postulen los trabajadores.
¿En qué estados hay vacantes del Banco del Bienestar?
Como mencionamos anteriormente, sus sucursales se encuentran en toda la República Mexicana, contando con cerca de 3 mil en todo el país, por lo que las sedes que están contratando están ubicadas en:
- Aguascalientes
- Baja California
- Baja California Sur
- Campeche
- Coahuila
- Colima
- Chiapas
- Chihuahua
- Durango
- Estado de México
- Guanajuato
- Guerrero
- Hidalgo
- Jalisco
- Michoacán
- Morelos
- Nayarit
- Nuevo León
- Oaxaca
- Puebla
- Querétaro
- Quintana Roo
- San Luis Potosí
- Sinaloa
- Sonora
- Tabasco
- Tamaulipas
- Tlaxcala
- Veracruz
- Yucatán
- Zacatecas
Los municipios exactos los puedes consultar en la página oficial del Portal Laboral de la Secretaría de Hacienda. Una vez ahí puedes encontrar los municipios y localidades para postularte.
¿Cómo postularte ante las vacantes del Banco del Bienestar?
Afortunadamente si no te encuentras en el municipio o estado donde deseas hacer el trámite, lo puedes hacer en línea en el mismo portal anteriormente mencionado, por lo que solo necesitas:
- Ingresar al Portal Laboral
- Elegir el estado y municipio que más te agrade
- Dar clic en la opción de ‘Registrar’
- Registra tu correo electrónico y contraseña en caso de que no tengas cuenta
- Ingresa el CURP
- Acepta el aviso de privacidad
Una vez hecho este proceso, deberás confirmar tu correo y con ello, podrás subir los documentos en PDF o imagen, los cuales son:
- INE o Pasaporte (vigente)
- Acta de nacimiento
- CURP
- RFC
- Número de Seguridad Social
- Comprobante de domicilio
- Certificado, cédula o título
- CV
Y listo, esperar a que te contacten por correo electrónico o llamada, o en su caso, seguir revisando las vacantes disponibles en cada estado y municipio.