Desmantelan en España red hispano-mexicana, principal abastecedor de metanfetamina en Europa

Nueve personas fueron detenidas en España como parte de una célula del Cártel de Sinaloa, entre ellos un empresario dueño de una empresa de mármol, bajo el cargo de narcotráfico.

Agentes de la Policía Nacional de España en colaboración con la Drug Enforcement Administration –DEA-, han desmantelado por completo una organización criminal hispano-mexicana presuntamente responsable del principal punto de abastecimiento de metanfetamina Europa. Se trata de la segunda parte de la operación Saga que dio como resultado la segunda mayor intervención de metanfetaminas de Europa. Hay nueve detenidos, que pasaron a disposición de la autoridad judicial como presuntos responsables de los delitos de tráfico de drogas, pertenencia a organización criminal y blanqueo de capitales. Entre los arrestados destacan un miembro del cártel de Sinaloa y un empresario propietario de una empresa de mármol que utilizaron para enviar la sustancia.

La investigación, dirigida por el Juzgado de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional, comenzó en el año 2023 con la operación Saga que supuso la intervención de 1.800 kilos de metanfetamina. Resultó ser la segunda mayor aprehensión de metanfetamina de toda Europa, desmantelando el principal punto de abastecimiento de drogas de síntesis en territorio europeo que operaba desde Tenerife, Madrid, Valencia y Alicante.

🚩Desarticulada una organización criminal dedicada al tráfico de metanfetamina en piedras de mármol



🌏Asentada en #México y #España

👮‍♂️ 9 detenidos

💶 3 M intervenidos en un búnker



Considerado un punto principal de abastecimiento de drogas de síntesis enviadas a Europa



🤝Con… pic.twitter.com/bInOtbBJbS — Policía Nacional (@policia) January 7, 2026

TE PUEDE INTERESAR: Cártel de Sinaloa está mermado pero no extinto: Omar García Harfuch.

¿Cómo operaba la red de tráfico de metanfetaminas?

Tras este golpe, los agentes tuvieron conocimiento de nuevos miembros de la organización asentados tanto en España como en México estaban intentando reestructurarse económicamente.

Así es como en julio del 2024 esta red criminal enviaba 40 kilos de metanfetamina ocultos en la base de una estatua de más de un metro y medio de altura con destino Tenerife. Se procedió inmediatamente al arresto del receptor, que resultó ser un histórico narcotraficante de la Isla.

Paralelamente, el pasado mes de septiembre, se consiguió identificar y localizar a un miembro del Cártel de Sinaloa escondido en un piso del que apenas salía y al que le pagaban un sueldo de 2.500 euros al mes a cambio de su silencio, puesto que había participado en la introducción y custodia de los 1.800 kilos de metanfetaminas intervenidos en Alicante en la operación Saga.

También se interceptó una partida de 38 kilogramos de marihuana que la organización había enviado a Finlandia. Gracias a la colaboración con la Aduana de dicho país se pudo detener al receptor que se había desplazado allí exclusivamente para hacerse cargo del estupefaciente.

TE PUEDE INTERESAR: ¡Otro golpe de EU al Cártel de Sinaloa! Empresarios mexicanos son sancionados por enviar precursores químicos

¿Qué aseguramientos y detenciones se realizaron?

Tras varias averiguaciones lograron dos detenciones importantes. Una de ellas la de un empresario que había hecho uso de su empresa legal de mármol para introducir la sustancia referida oculta en piedras importadas de México. En el registro realizado en una de sus naves industriales se encontraron cerca de 3.000.000 de euros ocultos en un búnker bajo el suelo. Por otro lado, se localizó al líder de la red criminal de narcotransportistas, que lideraba las operativas entre Dubái y México y la de los restantes miembros de la organización.

En los registros realizados en siete domicilios de Valencia (2), Alicante (3), Málaga (1) y Madrid (1) se incautaron siete relojes de lujo, siete móviles, dispositivos de geolocalización y diversa munición.

La operación se ha saldado con la detención de nueve personas como presuntas responsables de los delitos pertenencia a organización criminal, tráfico de drogas y blanqueo de capitales ingresando tres de ellas en prisión. Con esta operación se da por desarticulado este entramado criminal, considerado por los investigadores el más potente de Europa en cuanto al tráfico de drogas de síntesis.

Síguenos en Google News y encuentra más información