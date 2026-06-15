¿Tus proveedores son confiables? IMCP advierte fuerte repunte de empresas fantasma en México

El combate a las empresas que facturan operaciones simuladas registra un nuevo repunte en México, advirtió Ramón Ortega, asesor y vocero del Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP), al señalar que actualmente existen alrededor de 14 mil empresas factureras detectadas por la autoridad fiscal, de las cuales aproximadamente 12 mil ya cuentan con carácter definitivo.

Conferencia de prensa del mes de junio https://t.co/aiT4gDbHV0 — Contadores Públicos (@IMCP) June 15, 2026

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¿Cuántas empresas que facturan operaciones simuladas han sido detectadas?

En conferencia de prensa, Ortega explicó que estas empresas carecen de personal, activos o infraestructura para realizar las operaciones que amparan mediante comprobantes fiscales y advirtió que los contribuyentes que mantengan relaciones comerciales con ellas pueden enfrentar complicaciones fiscales.

“¿Por qué el dato que le estamos dando precisamente el día de hoy? Porque del 2018, que tuvimos un pico de publicación de estos EFOS, que fueron alrededor de 3 mil, al día de hoy se cuenta con 14 mil, de los cuales 12 mil aproximadamente están ya como definitivos. Esto es que ya no tienen que solventar, que está en la situación de defensa. Y esa situación implica que el contribuyente que deduce las facturas pueda tener una complicación fiscal por tener dentro de su contabilidad, dentro de sus CFDI, un facturero, un EFO como tal”.

El especialista señaló que el incremento observado en los últimos meses coincide con el reforzamiento de las acciones de fiscalización impulsadas por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) dentro de su Plan Maestro.

“En estos datos que estamos platicando, que son ya alrededor de 14 mil, de los cuales 12 mil ya están como definitivos, en estos tres últimos meses ya tenemos arriba de 300, cosa que, por ejemplo, hace dos años era menor de 100. Y de este pico de 3 mil que estábamos hablando del 2018, está otra vez la curva de esta situación de combate a los factureros al alza”. —

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¿Qué riesgos enfrentan los contribuyentes?

Ortega enfatizó que los contribuyentes deben evitar esquemas que se presentan como planeaciones fiscales cuando en realidad pueden constituir delitos.

“Por eso es muy importante que los contribuyentes verifiquen sus operaciones con sus proveedores, con quién están realizando, y obviamente que no participen en estos esquemas, que muchas veces se venden como estrategias fiscales, pero no son estrategias fiscales, son delitos fiscales. Por eso decimos a los contribuyentes que tengan mucho cuidado con quién operan”.

Asimismo, explicó que las reformas fiscales recientes fortalecen las facultades de comprobación de la autoridad, incluyendo las llamadas visitas exprés contempladas en el artículo 49 Bis del Código Fiscal de la Federación.

“La autoridad fiscal tiene más herramientas todavía al día de hoy para poder combatir estas empresas factureras. Si es una persona o una empresa que dice tener personal, infraestructura y equipo, y probablemente lo está supuestamente demostrando ante la autoridad, la autoridad quiere ver precisamente lo que le está diciendo. Esas son las visitas exprés para este año del 49 Bis del Código Fiscal”. —

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¿Qué recomendaciones hizo el IMCP a empresas y contribuyentes?

Entre las principales recomendaciones, el vocero del IMCP pidió revisar periódicamente el listado de EFOS publicado por la autoridad fiscal para detectar posibles riesgos dentro de la contabilidad de las empresas.

“Tienen que verificar en su contabilidad, hablaban de los contadores y los despachos, validar cuando menos cada 30 días que en su contabilidad no tengan estos EFOS, empresas que facturan operaciones simuladas. ¿Qué puede suceder? Probablemente el contribuyente sí esté al corriente, la operación sí se llevó a cabo, pero el proveedor ya está definitivo como una empresa facturera. Pues bien, de acuerdo con el 69-B del Código, cuenta con 30 días para demostrarle a la autoridad con evidencia y demás, no nada más con facturas y transferencias, eso no es evidencia como tal; cotizaciones, contratos, evidencia fotográfica, entre otros puntos, para que la autoridad vea que, a pesar de que el proveedor está como EFO, realmente la operación sí se llevó a cabo”.

También exhortó a atender oportunamente las cartas invitación emitidas por el SAT y evitar abandonar domicilios fiscales durante procedimientos de revisión.

“Aquí hay que atender la parte del procedimiento. Si es una carta invitación donde la autoridad busca que se corrijan, es muy importante que se atiendan las cartas invitación para que se corrijan, porque aparte viene sin multas. Son multas de un 55 a 75 por ciento y por eso es muy importante estar en constante comunicación con la autoridad fiscal”. —

Finalmente, llamó a evitar esquemas fiscales agresivos promovidos por terceros que pueden derivar en delitos fiscales e incluso responsabilidades penales.

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