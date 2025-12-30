SAT y tandas en 2026: ¿habrá multas por participar en este ahorro informal?

A partir de 2026, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) de México anunció que intensificará la vigilancia fiscal sobre las llamadas tandas y otros esquemas de ahorro informal ampliamente utilizados en el país. La medida no prohíbe esta práctica tradicional, pero sí modifica la forma en que la autoridad fiscal supervisa los movimientos de dinero entre particulares para promover transparencia financiera y reducir la economía informal.

Las tandas son un método de ahorro colectivo basado en la confianza entre un grupo de personas, donde cada integrante aporta una cantidad periódica y recibe el total acumulado en su turno. Aunque no son ilegales y no están reguladas directamente por el SAT, los depósitos o transferencias vinculados a estas operaciones pueden ser rastreados por el sistema financiero.

¿Cuándo el SAT puede aplicar sanciones?

La autoridad fiscal ha establecido un umbral de 15,000 pesos para los movimientos de ahorro informal. Si las transacciones relacionadas con tandas superan esta cantidad sin la debida documentación que respalde su origen o justifique el flujo de dinero, estas pueden ser interpretadas por el SAT como ingresos no declarados o movimientos irregulares.

Cuando esto ocurre, el organismo puede iniciar un proceso de revisión exhaustiva que culminaría en multas administrativas, auditorías o incluso un bloqueo temporal de cuentas bancarias, conforme a las facultades que le otorga la ley para verificar el cumplimiento fiscal.

Recomendaciones del SAT para participar sin riesgos

Para evitar sanciones a partir de 2026, el SAT recomienda que los participantes de tandas y ahorro informal mantengan un registro detallado de cada aportación, incluyan fechas, montos y nombres de los integrantes, y conserven documentación que respalde la transacción. Esto facilita la explicación del origen de los recursos ante cualquier revisión fiscal y ayuda a demostrar que no se trata de ingresos ocultos.

Aunque esta práctica forma parte de la cultura financiera mexicana, la masificación de las transferencias electrónicas ha facilitado su detección dentro del sistema bancario, lo que ha llevado al SAT a tomar medidas más estrictas en su supervisión.