¿Adiós WhatsApp? Lista COMPLETA de iPhone y Android en los que dejará de funcionar la app en noviembre 2025
La app de Meta dejará de funcionar en varios teléfonos que ya no cumplen con los requisitos del sistema
¿WhatsApp dejará de funcionar? Pues sí, pero no como te imaginas. En realidad, el servicio de mensajería de Meta dejará de operar solo en algunos teléfonos que ya no son compatibles con las nuevas versiones de la aplicación.
Y es que, como suele pasar cada cierto tiempo, WhatsApp actualiza su sistema y deja de ser compatible con los dispositivos más “viejitos”, aquellos que ya no reciben soporte ni actualizaciones de seguridad.
¿En qué modelos de iPhone dejará de funcionar WhatsApp?
La app dejará de funcionar en dispositivos con sistemas operativos anteriores a iOS 15:
- iPhone 5 y iPhone 5C
- iPhone SE (primera generación)
- iPhone 6 y iPhone 6 Plus
¿Qué teléfonos con Android dejarán de tener WhatsApp?
En este caso, los celulares con Android 5 o anteriores, como:
- Samsung: Galaxy S3, Galaxy Core, Galaxy Trend, Galaxy S4 Mini, Galaxy S5 y Galaxy Note 2
- Motorola: Moto G (primera generación) y Moto E (2014)
- LG: Optimus G, LG G3, Nexus 4 y G2 Mini
- Huawei: Ascend Mate 2
- Sony: Xperia Z, Xperia SP, Xperia T, Xperia V y Xperia Z2
- HTC: One M8
¿Cuándo dejará de funcionar WhatsApp en estos equipos?
A partir del jueves 31 de octubre, WhatsApp dejará de funcionar en todos los teléfonos que no cumplan con los requisitos mínimos de seguridad y sistema operativo. Esto significa que ya no podrán enviar ni recibir mensajes, llamadas o actualizaciones dentro de la app.
Lo más recomendable es respaldar sus chats antes de esa fecha para evitar perder información importante.
