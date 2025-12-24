Navidades en México: conoce los detalles del Ballet Folklórico de Amalia Hernández que iluminará el Castillo de Chapultepec

El Ballet Folklórico de México de Amalia Hernández regresa al Castillo de Chapultepec con Navidades en México, un espectáculo que combina danza tradicional, música mexicana y rituales decembrinos en una puesta en escena nocturna que se presenta del 25 de diciembre al 11 de enero, convirtiéndose en una de las experiencias culturales más representativas de la temporada navideña en la Ciudad de México.

Nada se compara con presenciar un ballet de esta magnitud en un recinto tan cargado de historia como el Castillo de Chapultepec. Durante el día, el lugar impone respeto; por la noche, en cambio, su atmósfera se transforma por completo. Hay algo casi ceremonial en el trayecto: el ascenso entre sombras, el aire frío, la sensación de caminar hacia un espacio suspendido en el tiempo.

La vibra nocturna del castillo es distinta, más íntima, casi misteriosa, con un aire antiguo que roza lo sepulcral. Y entonces ocurre el contraste: al llegar a la explanada, el espacio se abre y aparece un escenario desbordado de color, brillo y movimiento. Los vestuarios de los bailarines estallan en tonos vivos, bordados y texturas que dialogan con la piedra centenaria del recinto.

Tres actos para contar la Navidad mexicana

Navidades en México se articula en tres actos que reinterpretan las tradiciones decembrinas mexicanas desde la danza:

La anunciación y el nacimiento

El primer acto recrea la anunciación y da paso a un nacimiento viviente, cargado de simbolismo, solemnidad y una belleza contenida que prepara emocionalmente al espectador.

Los Reyes Magos y la diversidad regional

En el segundo acto, los Reyes Magos ofrecen sus regalos al Niño Dios a través de danzas regionales que recorren distintos puntos del país. Veracruz, Yucatán, Tabasco, Jalisco y otras regiones aparecen representadas con coreografías precisas y una musicalidad que, desde el primer acorde, remite a la geografía emocional de México.

La posada: luz, canto y celebración

El cierre llega con una posada tradicional mexicana: letanías, velas encendidas, peregrinos y la piñata, símbolo de los siete pecados capitales y de la fuerza colectiva que los vence. Es el momento más festivo y también uno de los más conmovedores.

La precisión del movimiento y la emoción colectiva

Las coreografías destacan por su precisión milimétrica, por la sincronía impecable de más de cien bailarinas y bailarines, y por una energía que no decae durante casi dos horas de función. La música mexicana, interpretada en vivo, no solo acompaña: guía, envuelve y emociona.

Como espectadora, resulta imposible no sentirse interpelada. Estar ahí, como mexicana, es maravillarse por la riqueza cultural del país, pero también experimentar un orgullo profundo por pertenecer a una tradición tan antigua, tan diversa y tan viva.

Había escuchado durante años que el Ballet Folklórico de Amalia Hernández es considerado uno de los mejores del mundo. La expectativa era alta. Sin embargo, la realidad superó cualquier idea previa: cada cuadro fue conmovedor, cada transición cuidada, cada aplauso merecido.

¿Durante que fechas y en dónde puedo adquirir mis boletos?

Navidades en México es presentado por Citibanamex y los boletos ya están disponibles a través de Ticketmaster.

Toma en cuenta que las funciones de este maravilloso espectáculo serán a las 19 hrs en el Castillo de Chapultepec los siguientes días:

Diciembre

· jueves 25

· viernes 26

· sábado 27

· domingo 28

· martes 30

Enero

· jueves 1

· sábado 3

· domingo 4

· miércoles 7

· sábado 10

· domingo 11