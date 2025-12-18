Nick Reiner se enfrenta a cargos de homicidio doble, sus hermanos hablan sobre la muerte de sus padres

Nick Reiner, de 32 años, ha sido acusado del asesinato del actor y director Rob Reiner, de 78 años, y su esposa Michele Singer Reiner, sus propios padres. El anuncio de los cargos lo realizó el fiscal de distrito del condado de Los Ángeles, Nathan Hochman, en una conferencia de prensa junto al jefe de policía de Los Ángeles, Jim McDonnell.

Los cargos se presentaron después de que la pareja fuera encontrada sin vida con múltiples heridas de arma blanca en su hogar, ubicado en el exclusivo vecindario de Brentwood, Los Ángeles, California, el pasado 14 de diciembre. Nick fue arrestado esa misma noche bajo sospecha de asesinato y permanece detenido sin derecho a fianza.

El proceso judicial contra Nick Reiner

Inicialmente, se esperaba que Nick Reiner compareciese ante el tribunal el martes, pero no recibió el alta médica para ser trasladado desde la cárcel, según informaron su defensa y los fiscales. Su abogado, Alan Jackson quien en su momento representó al infame Harvey Weinstein, indicó que el acusado no sería presentado antes del miércoles por razones médicas.

En la audiencia celebrada el miércoles 17 en un tribunal del centro de Los Ángeles, la fiscalía y la defensa acordaron aplazar la lectura de cargos hasta el 7 de enero, fecha en la que el acusado tendrá oportunidad de declararse culpable o inocente.

Durante la breve audiencia, Nick Reiner solo respondió “Sí, señoría” cuando la jueza Theresa McGonigle le preguntó si comprendía su derecho a un juicio rápido. La magistrada había ordenado previamente a los medios, reunidos fuera del tribunal, que no filmaran al acusado, quien vestía un uniforme de prevención de suicidios. Los periodistas en la sala no pudieron verlo claramente, ya que estaba sentado en un rincón apartado, pero imágenes posteriores mostraron su rostro inexpresivo, con brazos desnudos y esposados.

Alan Jackson declaró a los periodistas que el caso presenta “cuestiones complejas y delicadas” que deben resolverse en las próximas semanas. “Pedimos que durante este proceso se permita que el sistema avance como fue diseñado: sin precipitarse a juzgar, sin sacar conclusiones apresuradas, sino con moderación, dignidad y respeto hacia el sistema, el proceso y la familia”, añadió.

Evaluación psiquiátrica y posible sentencia

El aplazamiento podría permitir tiempo para una evaluación psiquiátrica del acusado, según explicó el abogado penalista Seth Zuckerman. “Estas evaluaciones suelen realizarse antes de la lectura de cargos para determinar si el acusado es apto para ser juzgado”, precisó.

De ser declarado culpable, Nick Reiner podría enfrentar cadena perpetua sin libertad condicional o la pena de muerte, según Hochman. Solicitar esta última sería un paso raro en California, donde la pena capital es legal pero las ejecuciones están suspendidas desde 2006.

Hasta la próxima audiencia, el 7 de enero, Reiner permanecerá en custodia en el centro penitenciario Twin Towers Correctional Facility de Los Ángeles. Los fiscales han indicado que aún no han decidido si pedirán la pena de muerte.

“Este caso es desgarrador y profundamente personal, no solo para la familia Reiner y sus seres queridos, sino para toda la ciudad”, declaró el jefe de policía Jim McDonnell.

Detalles de la investigación

Los fiscales planean presentar dos cargos de asesinato en primer grado con la circunstancia especial de múltiples asesinatos. La policía no ha revelado un posible motivo. Nick Reiner era el hijo mediano del matrimonio, con un hermano mayor, Jake, y una hermana menor, Romy. En entrevistas pasadas, había mencionado una relación distante con su padre durante la infancia.

Nick reconoció públicamente haber luchado durante años contra una adicción a la heroína que comenzó en la adolescencia, lo que lo llevó a ingresar en al menos 17 centros de rehabilitación desde los 15 años. También vivió periodos de falta de vivienda en varios estados. En una entrevista con People en diciembre de 2015, declaró: “Estuve sin hogar en Maine, en Nueva Jersey y en Texas. Pasé noches y semanas en la calle. No fue nada agradable”. Agregó que, al rechazar ciertos programas de rehabilitación, aceptaba vivir en la calle: “Cuando estuve en las calles, pude haber muerto. Todo es cuestión de suerte. Uno tira los dados y espera sobrevivir”.

Estas experiencias las plasmó en un guión autobiográfico escrito junto a su amigo Matt Elisofon, que se convirtió en la película “Being Charlie” (2015), dirigida por su padre. En 2016, padre e hijo estrenaron esta cinta semiautobiográfica sobre un adolescente de Los Ángeles con problemas de drogas y una relación turbulenta con su padre. En esa época, Nick, con 22 años, dijo haber entrado y salido de rehabilitación unas 18 veces desde los 15.

Durante el estreno, Rob Reiner comentó a Los Ángeles Times: “Cuando Nick nos decía que no le estaba funcionando, no lo escuchábamos. Estábamos desesperados y, como esas personas tenían títulos colgados en la pared, les creímos a ellos cuando deberíamos haber escuchado a nuestro hijo”. Michele añadió: “Estábamos muy influenciados por esas personas. Nos decían que él mentía, que intentaba manipularnos. Y les creímos”.

Discusión previa al asesinato

La noche anterior a que Rob y Michele Reiner fueran encontrados muertos, Nick asistió con su padre a una fiesta navideña en casa de Conan O’Brien, donde alarmó a los invitados con su comportamiento, según dos asistentes que pidieron anonimato. Uno de ellos relató que padre e hijo protagonizaron una pelea a gritos, con Rob reprendiendo a Nick por su conducta inapropiada. Los presentes conocían la historia pública de Nick con las drogas.

Otro asistente no presenció la disputa, pero notó a Nick rondando al margen de la reunión, pareciendo ansioso e incómodo, lo que inquietó a varios invitados. Una tercera persona vio a los Reiner, pero no la discusión.

Declaración de los hijos

Jake y Romy Reiner, los otros hijos de la pareja, rompieron el silencio este miércoles con un comunicado en el que expresan estar sufriendo un “dolor inimaginable” por la “horrible y devastadora pérdida”. Pidieron privacidad, respeto y que “las especulaciones se moderen con compasión y humanidad”, sin mencionar directamente la implicación de su hermano Nick.

“No eran solo nuestros padres, eran nuestros mejores amigos”, afirmaron en el texto proporcionado a CBS News. Agradecieron las condolencias y pidieron recordar a sus padres “por las increíbles vidas que vivieron y el amor que dieron”. Los representantes de la familia no respondieron a solicitudes de comentarios de la BBC.

Despedidas de actores y amigos

El actor Billy Crystal y su esposa Janice acudieron a la residencia tras recibir una llamada de , Romy Reiner, quien minutos antes había alertado a la policía. El actor alcanzó a ver los cuerpos sin vida de Rob y Michele además de despedirse de sus amigos, con quienes mantenían una relación cercana desde hace décadas. Se les vio a ambos profundamente conmocionados y alterados tras enterrase de la noticia de sus amigos.

Tres días después del asesinato, amigos cercanos de los Reiner emitieron un comunicado a The Associated Press recordándolos con dolor y cariño. Entre los firmantes figuran Billy y Janice Crystal, Albert y Kimberly Brooks, Martin Short, Alan y Robin Zweibel, Larry David y Ashley Underwood, Marc Shaiman y Lou Mirabal, Barry y Diana Levinson, y James Costos y Michael Smith.

Destacaron a Rob como “un maestro narrador” con amplitud de registro inigualable, desde comedia hasta drama, y su capacidad para encantar al público y mejorar a actores y guionistas. Recordaron su activismo político y su vínculo con el Partido Demócrata, incluyendo amistades con los Obama con quienes planeaban cenar el día en que fueron encontrados sin vida. Contrarrestaron críticas del presidente Donald Trump, quien calificó a Reiner de “enfermo, obsesivo y trastornado”, justificando la tragedia por su “obsesión furiosa contra el ”.

“Rob fue un ciudadano apasionado y valiente y junto a Michele tuvo a la compañera perfecta. Fuertes y decididos, dedicaron gran parte de sus vidas al bienestar de nuestros conciudadanos. Juntos fueron una fuerza especial: dinámicos, generosos e inspiradores”, afirmaron.

Citaron una frase de ¡Qué bello es vivir!, película favorita de Rob: “La vida de cada persona toca muchas otras vidas, y cuando ya no está, deja un vacío terrible”. “No tienen idea de cuánto”, concluyeron.

Meg Ryan, coprotagonista de “When Harry Met Sally”, se sumó con un homenaje en Instagram: “Gracias, Rob y Michele, por creer en el amor verdadero, en los cuentos de hadas y en la risa. Gracias por su fé en lo mejor de las personas y por vuestro profundo amor por nuestro país”. Acompañó el mensaje con una foto bailando con Reiner.

Otros como Elijah Wood, John Cusack, Josh Gad, James Woods, Christopher Guest y Sean Astin enviaron condolencias. Astin afirmó: “Rob Reiner es una de las figuras más importantes de la historia del cine y la televisión. Su impacto en la cultura estadounidense es incalculable”. Se colocaron flores en su estrella del Paseo de la Fama, otorgada en 1999 junto a la de su padre.

