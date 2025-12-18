La flexibilidad laboral se consolida: Reporte revela las tendencias que dominan el trabajo híbrido

El mundo del trabajo no solo ha cambiado; se ha reestructurado por completo. Según el más reciente reporte Member Year in Review de WeWork, la flexibilidad ya no es una opción secundaria, sino la base sobre la cual operan desde emprendedores independientes hasta corporaciones de la lista Fortune 100. Con una base de 550,000 miembros y la colaboración de 60,000 empresas, el informe revela que el modelo híbrido ha alcanzado un punto de madurez donde la calidad del espacio y la movilidad son las prioridades absolutas.

AleksandarNakic Ampliar

¿Cómo están utilizando las empresas los espacios de trabajo hoy?

La respuesta es clara: para colaborar y escalar. Durante el 2025, más de 19 millones de visitantes únicos asistieron a las 600 ubicaciones de WeWork en 36 países. Lo más relevante es que las oficinas ya no son sitios estáticos. El reporte identifica a “usuarios avanzados” que, gracias a la membresía All Access, trabajaron desde más de 30 ciudades distintas en un solo año.

Este fenómeno demuestra que las empresas buscan agilidad. De las 60,000 compañías presentes en la plataforma, un 32% se integró apenas este año, buscando una infraestructura que les permita crecer sin las complicaciones de los contratos de arrendamiento tradicionales. Para el trabajador promedio, esto se traduce en la libertad de tener una oficina de alta calidad en cualquier parte del mundo, facilitando la expansión personal y profesional.

¿Cuáles son las ciudades que lideran el regreso a la presencialidad?

A pesar de la flexibilidad, el contacto humano sigue siendo el motor de los negocios. El reporte destaca tres ciudades como los epicentros globales de esta nueva era:

Nueva York: Se mantiene a la cabeza como el centro neurálgico de la innovación tecnológica y financiera.

Londres: Ocupa el segundo puesto, con el edificio 10 York Road como el destino más popular del mundo gracias a su enfoque en el bienestar y servicios de hospitalidad.

Ciudad de México: Se consolida en el tercer lugar global, funcionando como la puerta de entrada estratégica para el crecimiento económico en América Latina.

En el caso específico de la capital mexicana, la demanda de oficinas ha regresado a niveles previos a la pandemia, demostrando que el mercado local valora los entornos profesionales que ofrecen servicios adicionales como conectividad de alta velocidad, eventos de comunidad y espacios diseñados para la productividad.