Muere Gil Gerard (Buck Rogers) a los 82 años

Quien le diera vida a Buck Rogers, uno de los héroes más populares de la ciencia ficción en la televisión, falleció a los 82 años. Su muerte ocurrió este martes 16 de Diciembre del 2025 tras una ardua batalla contra el cáncer.

La noticia fue confirmada por su esposa, Janet Gerard, quien compartió un mensaje que el actor dejó preparado para sus seguidores. En él, invita a vivir con pasión y a no perder el tiempo en aquello que no dé amor ni emoción pero deja en claro que pese a lo triste que pueda ser la noticia: “Nos veremos en algún lugar del cosmos”.

Gil Gerard alcanzó la fama a finales de los años setenta al protagonizar la serie “Buck Rogers in the 25th Century”, transmitida entre 1979 y 1981. El programa fue todo un éxito gracias a su tono aventurero y futurista, justo cuando el hype por Star Wars estaba al tope.

Con dos temporadas al aire y una película, la historia seguía a un piloto de la NASA que despertaba 500 años en el futuro para enfrentarse a amenazas espaciales, acompañado por el robot Twiki y la piloto Wilma Deering.

El personaje de Buck Rogers, creado originalmente en la década de 1920, ya había tenido versiones previas en radio, cine y televisión, pero fue la interpretación de Gerard la que le dio el toque especial y único.

Nacido en Little Rock, Arkansas, Gil Gerard se mudó a Nueva York para perseguir sus sueños: en las mañanas estudiaba drama en la American Musical and Dramatic Academy, y en las noches trabajaba como taxista para mantenerse. Precisamente en uno de sus viajes de oficio, un pasajero le sugirió acercarse al set “Love Story”, donde fue contratado como extra y eventualmente consiguió fama.

También durante años trabajó en comerciales y participó en diversas producciones de cine y televisión. Entre otros proyectos, protagonizó películas para TV, series de corta duración y fue conductor del programa “Code 3”, donde se seguía el trabajo de bomberos en Estados Unidos. También tuvo apariciones especiales en telenovelas y series populares de los años noventa.

En su vida personal, Gerard habló abiertamente de sus problemas con adicciones, el alcohol y la alimentación compulsiva. En 2007, su proceso de recuperación y transformación física fue documentado en un especial televisivo, donde mostró su lucha por recuperar la salud tras una cirugía para bajar de peso.

El actor se casó varias veces y tuvo un hijo, quien también siguió el camino de la actuación. En sus últimos años, vivió de forma tranquila en el estado de Georgia junto a su esposa, a quien describía como su gran compañera de vida.

En uno de sus últimos mensajes, Gil Gerard resumió su historia con sencillez, pues dijo haber tenido una vida llena de experiencias, personas valiosas y amor.