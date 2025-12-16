Waze estrena la función de semáforos: ¿Al estilo Google Maps? Esto se sabe sobre la nueva actualización

Waze integra la vista de semáforos, una función que Google Maps ya ofrecía. / SOPA Images

Muchas personas, ya sea en la capital mexicana o en otras ciudades del país, han tenido que lidiar con el tráfico, las largas filas de automóviles en plena hora pico, el calor, la noche o el frío. Por ello, siempre se buscan alternativas para salir y llegar más rápido a los destinos. Es ahí donde aplicaciones como Waze, la del carrito con cara, se convierten en una guía para encontrar caminos que ayuden a salir del caos vial.

Con sus constantes actualizaciones, ahora se sabe que esta popular aplicación incluirá la visualización de semáforos en el mapa. Sin embargo, lo que ha generado ruido es que se trata de una función que Google Maps integró desde hace un par de años, para ser precisos, desde 2022.

¿Waze le copió a Google Maps?

Sitios especializados han señalado que esta función no marca una diferencia sustancial entre ambas aplicaciones; pero, sí deja clara la competencia directa entre los dos servicios de navegación. Más que hablar de una copia, el tema pone sobre la mesa la rivalidad que existe desde hace años entre estas plataformas de GPS.

De acuerdo con el periodista Quirán Sanz, esta nueva función de Waze ya comenzó a aparecer en Israel, donde los usuarios pueden ver los semáforos en el mapa para tener una mejor referencia del tránsito.

Se estima que esta herramienta pueda llegar gradualmente a más regiones del mundo, incluido nuestro país.

Sin embargo, señala que Waze también busca integrar otras funciones que ya están disponibles en Google Maps, como la visualización de cruces peatonales, aunque aclaró que, por ahora, no existe información sobre cuándo estas funcionalidades podrían implementarse de forma general.

