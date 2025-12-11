;

  • 11 DIC 2025, Actualizado 13:15

Hoy No Circula CDMX y EDOMEX: ¿Qué autos no circulan este jueves 11 de diciembre?

Evita sorpresas y revisa el engomado, placas y hologramas que no circulan el día de hoy en la Ciudad de México y Estado de México

Este programa de restricción vehicular cambia diariamente y determina qué automóviles no pueden circular según su holograma, color de engomado y el último dígito de su placa.

¿Qué autos no circulan hoy jueves 11 de diciembre de 2025?

La prohibición de circulación aplica a los vehículos de uso particular con las siguientes características:

  • Color de engomado: verde
  • Terminación de placa: 1 y 2
  • Hologramas afectados: 1 y 2

Horario y cobertura

El Hoy No Circula tiene el mismo horario todos los días: arranca a las 5:00 horas y termina a las 22:00 horas (10:00 de la noche).

  • CDMX: La medida se aplica en las 16 alcaldías de la Ciudad de México.
  • Edomex: Aplica en 18 de los 125 municipios del Estado de México, que son los municipios conurbados a la capital

¿Qué autos están extentos?

Ciertos vehículos están exentos de la aplicación de la medida y pueden circular todos los días de la semana:

  • Automóviles con hologramas 00 y 0
  • Vehículos eléctricos e híbridos
  • Coches adaptados para personas con discapacidad, siempre que tengan las placas y credencial correspondientes
  • Vehículos de emergencia, seguridad pública o servicios urbanos
  • Transporte escolar o de carga con la autorización pertinente
  • Automóviles foráneos con pase turístico vigente
  • Vehículos que trasladen a personas en tratamiento médico, con el comprobante necesario

Consulta y sanciones

Para saber cuando no circula tu coche puedes usar el portal oficial de la Ciudad de México: https://hoynocircula.cdmx.gob.mx/. Ahí solo tienes que ingresar el holograma y el último dígito de la placa. Incumplir con el programa resultará en severas sanciones que pueden ir de $2,262 a $3,394 pesos

