5 manicuras doradas que serán tendencia: uñas minimalistas ideales para el invierno

El dorado es versátil, combina con looks casuales y festivos. Imagen generada con Canva.

Las uñas doradas vuelven este invierno con diseños minimalistas y elegantes que ya dominan las tendencias. Te mostramos cinco manicuras doradas fáciles de llevar y perfectas para un look luminoso y sofisticado.

Cuando llega el invierno, las tendencias de belleza suelen inclinarse hacia tonos fríos, neutros y discretos. Pero este año hay un punto de luz que arrasa en redes sociales y pasarelas: las manicuras doradas minimalistas. No se trata de diseños recargados, sino de detalles sutiles, elegantes y extremadamente favorecedores para cualquier tono de piel.

Te puede interesar: Uñas navideñas 2025: descubre los 5 diseños más populares para esta temporada

El dorado es versátil, combina con looks casuales y festivos, y tiene ese efecto “glow” perfecto para iluminar los días más fríos. Aquí te presentamos las cinco manicuras doradas que serán tendencia esta temporada.

1. Francesa dorada ultrafina

La clásica punta francesa se reinventa con una línea dorada muy delgada. Es una opción perfecta para quienes buscan elegancia y discreción. Funciona en uñas cortas y largas, y combina con todo.

Las uñas estilo francesa dorada ultrafina siempre son una opción elegante. Pinterest Ampliar

2. Uñas nude con acentos metálicos

Un tono nude como base y pequeños puntos o líneas doradas en una o dos uñas. Este diseño es ideal para quienes prefieren un look limpio pero con un toque festivo.

Uñas nude con acentos metálicos. Pinterest Ampliar

3. Efecto lámina dorada (gold leaf)

Colocar delicadas hojuelas doradas sobre una base transparente o beige crea un acabado artesanal y chic. Es una tendencia fuerte en salones de belleza por su apariencia sofisticada.

Efecto lámina dorada (gold leaf). Pinterest Ampliar

4. Microbrillo dorado sobre tonos fríos

Una capa de glitter dorado muy fino sobre esmaltes grises, azules o blancos da un efecto invernal moderno. Es discreto, elegante y fácil de aplicar en casa.

Microbrillo dorado sobre tonos fríos. Pinterest Ampliar

5. Dorado minimalista geométrico

Rayas rectas, triángulos o semicírculos en dorado sobre un fondo neutro. Es una opción contemporánea para quienes aman las líneas limpias y el diseño gráfico en uñas.

Dorado minimalista geométrico. Pinterest Ampliar

Este invierno, las uñas doradas se convierten en el accesorio perfecto: minimalistas, luminosas y fáciles de combinar. Si buscas una manicura que se vea elegante sin exagerar, cualquiera de estos cinco estilos será un acierto seguro.