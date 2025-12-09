Pronóstico clima Ciudad de México: miercoles 10 de diciembre

El pronóstico del clima para mañana miércoles 10 de diciembre de 2025 estará marcado por el ingreso de humedad y canales de baja presión que ocasionarán lluvias aisladas y mantendrán un ambiente fresco a templado durante el día.

La inestabilidad nacional será causada por el Frente Frío 19 , que permanecerá estacionario en la Península de Yucatán, y canales de baja presión con ingreso de humedad del Océano Pacífico y el Golfo de México. Estos fenómenos también generarán temperaturas contrastantes entre regiones del país.

¿Cuál será el clima mañana miércoles 10 de diciembre en CDMX?

La jornada comenzará con un ambiente fresco y se prevé que la Ciudad de México viva lluvias aisladas de 0.1 a 5 mm.

Las temperaturas en la capital se esperan entre una mínima de 10º y una máxima de 22º . Se pronostica viento con rachas de 1 a 12 km/h.

¿Qué ocurre a nivel nacional?

La inestabilidad es causada por el Frente Frío número 19 que se mantendrá estacionario en la Península de Yucatán, y canales de baja presión con ingreso de humedad del océano Pacífico y el Golfo de México.

Lluvias: Se esperan chubascos (5 a 25 mm) en el Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Michoacán, Guerrero, y estados del sureste. Se esperan lluvias aisladas (0.1 a 5 mm) en la Ciudad de México, Jalisco, Colima, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, y Morelos.

Viento: Continuará el Evento de Norte en el Istmo y Golfo de Tehuantepec, con viento de componente norte de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h.

Temperaturas mínimas: Durante la madrugada del jueves, habrá mínimas de -5 a 0 °C con heladas en sierras de Chihuahua, Durango, Tlaxcala, Puebla, y el Estado de México. Mínimas de 0 a 5 °C se esperan en Baja California, Sonora, Coahuila, Nuevo León, Zacatecas, San Luis Potosí, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Hidalgo, Veracruz, y Oaxaca.

Temperaturas altas: Las temperaturas máximas oscilarán entre 35 a 40 °C en Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, y Chiapas.

Recomendaciones de vestimenta y prevención