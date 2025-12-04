Rosalía regresa a México en 2026: anuncia gira mundial LUX Tour

La cantante española Rosalía ha confirmado su retorno a México con el anuncio de su gira mundial en 2026, a propósito del lanzamiento de su tercer álbum de estudio, LUX, con la que también proyecta presentaciones en Europa, Norteamérica y Latinoamérica a lo largo de seis meses.

México será una de las paradas centrales del viaje latinoamericano, con conciertos previstos en Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey.

De acuerdo con información oficial de la cantante, la gira está prevista a iniciar el 16 de marzo de 2026 en Lyon, Francia, y de ahí se sumarán 42 conciertos en 17 países. La ruta contempla paradas en París, Zúrich, Milán, Lisboa, Ámsterdam, Berlín, Londres y otras capitales europeas de primer orden. En españa se anunciaron ocho fechas divididas entre Madrid y Barcelona, en recintos de gran capacidad.

En Estados Unidos y Canadá, Rosalía se presentará en ciudades como Miami, Boston, Nueva York, Chicago, Houston, Las Vegas, Los Ángeles, San Diego, Oakland y Toronto. Con ello, la gira mantiene un despliegue similar al de sus proyectos anteriores, aunque con un enfoque escénico distinto.

Los recintos en México y la preventa internacional

Para México, la artista incluyó tres recintos:

Palacio de los Deportes (CDMX)

Arena VFG (Guadalajara)

Arena Monterrey (Monterrey)

Las fechas puntuales para cada ciudad serán anunciadas en las próximas semanas, una vez que las productoras locales cierren disponibilidad y logística.

La preventa internacional abrirá el 9 de diciembre de 2025, mientras que la venta general quedará habilitada a partir del 11 de diciembre. Cada mercado tendrá ajustes específicos en horarios y acceso según acuerdos con promotores y plataformas de boletaje.

LUX, la ambiciosa propuesta de Rosalía

El concepto del LUX Tour se centra en una propuesta musical más orientada a arreglos orquestales y una presentación escénica menos dependiente de elementos digitales. La selección del repertorio incluirá temas del nuevo álbum junto con piezas representativas de etapas anteriores, lo que permitirá recorrer distintas fases de su trayectoria.

El cierre de la gira está programado para el 3 de septiembre de 2026 en San Juan, Puerto Rico.

Rosalía no se presentaba en México desde su última aparición previa a Motomami, por lo que este regreso marca un nuevo capítulo para su relación con el público mexicano y para la expansión global del nuevo proyecto discográfico.