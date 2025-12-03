;

Pronóstico clima Ciudad de México: jueves 4 de diciembre

Lluvia, Frentes Fríos y temperatura durante el día

Lucía Bucio

El pronóstico del clima para mañana jueves 4 de diciembre de 2025 estará marcado por el ingreso de fenómenos que ocasionarán lluvias aisladas y mantendrán un ambiente frío que comienza a dar la bienvenida a la temporada invernal. Las temperaturas serán templadas durante el día.

La primera semana del mes está por culminar, y es interesante conocer que el Frente Frío 17 sigue afectando a muchos estados.

¿Cuál será el clima mañana jueves 4 de diciembre en CDMX?

La jornada comenzará con un ambiente frío y se prevé soleado. La Ciudad de México vivirá lluvias aisladas de 0.1 a 5 mm , siendo uno de los estados con menor afectación por precipitación. Las temperaturas en la capital oscilarán entre una mínima de 12° y una máxima de 25° grados. La inestabilidad es generada por el Frente Frío 17 y una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera que interactúa con una corriente en chorro polar, lo que generará chubascos, lluvias y un ambiente de frío a muy frío durante las últimas horas del día. El frente frío también dejará la probabilidad de fuertes rachas de viento en el país.

¿Qué ocurre a nivel nacional?

La inestabilidad es causada por el frente frío número 18 que mantiene el ambiente frío en el norte, y por el Frente Frío 17 y una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera.

  • Frente frío y heladas: El Frente Frío 17 dejará mínimas de -10 grados con heladas durante la madrugada en Durango y Chihuahua. Los estados de México, Tlaxcala, Sonora, Zacatecas, Puebla, Oaxaca y Veracruz tendrán que lidiar con mínimas de -5 a 0 grados.
  • Lluvias:
    • Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Durango, Baja California Sur, Sinaloa y Chihuahua.
    • Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Coahuila y Sonora.
    • Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): San Luis, Nuevo León, Tamaulipas, Zacatecas, Jalisco, Nayarit, Colima, Querétaro, Michoacán, Hidalgo, Puebla, Veracruz, Guerrero, Quintana Roo, Chiapas y Oaxaca.
    • Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Baja California, Aguascalientes, Tlaxcala, Guanajuato, Morelos, Campeche, Tabasco, Yucatán, la Ciudad y el Estado de México.
  • Temperaturas altas: Se esperan temperaturas de 35 a 40 grados centígrados en Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, istmo de Chiapas y Campeche.
  • Nieve/Aguanieve: Hay probabilidad de nieve o aguanieve en Chihuahua, Sonora, Durango y Sinaloa.

Recomendaciones de vestimenta y prevención

  • Paraguas: Llevar un paraguas a la mano mañana es de suma importancia
  • Abrigo por capas: Usar al menos tres capas de ropa, de preferencia de algodón o lana, para evitar la pérdida de calor. También para el calor usar gafas de sol para proteger los ojos y bloqueador.
  • Protección: Es crucial cubrir nariz y boca para reducir el riesgo de enfermedades respiratorias , y evitar exponerse a cambios bruscos de temperatura.
  • Salud: Ingerir abundante agua, y consumir frutas y verduras ricas en vitaminas A y C.
  • Mascotas: Resguardar a las mascotas del frío; no dejarlas a la intemperie.

