¡Es OFICIAL! Bad Bunny llega a México con un mural de ‘Concho’ para tomarte fotos; Ésta es la ubicación exacta

Si eres de los que siempre busca el spot perfecto para tus fotos de redes sociales y además eres fan de Bad Bunny, te dejamos la ubicación exacta del mural de Bad Bunny en CDMX y dónde lo puedes encontrar.

Bad Bunny CDMX Ampliar

¿Dónde está el mural de ‘Concho’ de Bad Bunny?

La cuenta de Bad Bunny México en redes sociales, compartió esta mañana del miércoles 3 de diciembre de 2025 una foto de un colorido mural pintad sobre la fachada de un edificio azul, con un mensaje que prometía un spot para sus fans con Concho.

Claramente, después de la euforia de los fans pidiendo la ubicación de dicha pintura, se reveló el punto exacto de su encuentro, el cual es:

Ubicación : Calle Giotto esquina con Van Ostade

: Calle Giotto esquina con Van Ostade Alcaldía: Álvaro Obregón, CDMX

El mural se distingue por sus colores vibrantes que muestran al sapito en peligro de extinción con vestimenta tradicional y una especie de tributo al país mexicano. En la imagen viral, se puede ver a un par de personas dándole los toques finales al mural que está acompañado de la cotidianidad de México.

Bad Bunny mural de Concho en CDMX Ampliar

¿Qué significa este mural de Concho de Bad Bunny en CDMX?

Bad Bunny o el Conejo Malo que pronto visitará la capital con varias fechas en el radar y casi todas SOLD OUT) une el arte urbano con sus fans. Asimismo, su protesta y su ayuda por salvar a este sapo tan característico de su país, hace que miles tengan conciencia del tema.

Así que el mural no solo es un homenaje al artista, sino que también es su forma de seguir conectando con sus fans en distintos países y más, si es México. Por lo que si vives cerca o estás dispuesto a trasladarte a la ubicación antes mencionada, te sugerimos darte prisa para que seas de los primeros en subir tu foto a redes con el mural de Concho de Bad Bunny en CDMX.