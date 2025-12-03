Después de que Dua Lipa sorprendiera a su público cantando a dueto con Fher de Maná en CDMX, estas son las canciones que Dua ha interpretado de artistas latinos en su tour por LATAM

Dua Lipa lleva meses demostrando que su “Radical Optimism Tour” no es solo un gran espectáculo, sino un viaje único y emocional que se adapta a cada país que visita. Pero nada se comparó con lo que ocurrió en la Ciudad de México este 3 de Diciembre: pues la cantante británica invitó al escenario a Fher Olvera, vocalista de Maná, para interpretar juntos “Oye mi amor”, uno de los himnos más grandes del rock mexicano en español.

El Estadio GNP Seguros estalló al enterarse de la sorpresa. Aunque muchos horas antes ya se habían spoileado de la canción que interpretaría, no se les pasaba por la mente que aparecería el mísmisimo Fher a hacer dueto con la internacional cantante.

Todo unieron coro con mezclas de nostalgia mexicana con la frescura del pop global. La química entre ambos artistas fue inmediata: Fher apareció con su voz rasposa y energética, mientras Dua lo acompañó con un español sorprendentemente fluido y con una sonrisa que delataba que ella también se estaba divirtiendo.

Para muchos asistentes, fue “el momento del tour”, el instante que separa un concierto inolvidable de un momento histórico. No es común ver a una estrella del pop británico cantar rock latino junto al líder de una de las bandas más importantes en la historia musical de México, y menos en un estadio completamente lleno.

Esto no fue un gesto improvisado: una artista de la talla de Dua Lipa sabe muy bien lo que significa Maná en México, representa cultura en nosotros, pues no hay ninguno que no se sepa por lo menos una rola de ellos.

Covers latinos que ya son parte del tour:

Esto no es nuevo, Dua Lipa, por fecha, interpreta una canción icónica de cada país que visita. Y se nota el nivel de dedicación, tanto ella como su banda interpretan cada tema con todos los instrumentos como si fueran propios.

Entre los covers que ha interpretado están:

MÉXICO

“Oye mi amor” – Maná (con Fher Olvera, CDMX) - 2 de Diciembre del 2025

(con Fher Olvera, CDMX) - 2 de Diciembre del 2025 “Bésame Mucho” – Consuelo Velázquez versión de Luis Miguel - 1 de Diciembre del 2025

COLOMBIA

“Antología” – Shakira - 28 de noviembre de 2025

PERÚ

“Cariñito” – Los Hijos del Sol - 25 de noviembre de 2025

BRASIL

Rio de Janeiro: “Mas que nada” - Jorge Ben - 22 de noviembre de 2025

- 22 de noviembre de 2025 Sao Paulo: “Margarida perfumada” - Timbalada - 15 de noviembre de 2025

- 15 de noviembre de 2025 Sao Paulo: “Magalenha” - de Carlinhos Brown - 15 de noviembre de 2025

CHILE

“Tu falta de querer” – Mon Laferte - 11 de noviembre de 2025

11 de noviembre de 2025 “El duelo” – La Ley - 12 de noviembre de 2025

BUENOS AIRES

“Tu misterioso alguien” - Miranda! - 8 de noviembre de 2025

- 8 de noviembre de 2025 “De música ligera” - Soda Stereo - 7 de noviembre de 2025)

Dua Lipa ama México y se despide de esta forma de su tour

La cantante ofreció tres conciertos consecutivos en CDMX (1, 2 y 5 de diciembre de 2025), y aunque no está confirmado que México sea el final absoluto del tour, muchos fans lo han vivido como una despedida en un país que se sabe que es muy bien querido por la artista británica.

Este viernes 5 de diciembre de 2025 queda una fecha más para decir adiós momentáneo, y muchos ya empiezan a hacer sus apuestas de que si el cover a interpretar será de Juan Gabriel, Selena Quintanilla o de Café Tacuba, cuyos rumores resuenan hasta en las paredes.