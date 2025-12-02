Fallece Tom Stoppard, leyenda del teatro y guionista ganador del Óscar, a los 88 años

Tom Stoppard, uno de los dramaturgos más respetados de las últimas décadas y ganador del Oscar por Shakespeare in Love, murió a los 88 años en su casa de Dorset, Reino Unido. Su agencia, United Agents, confirmó que el escritor falleció tranquilamente acompañado por su familia.

Aunque nació como Tomas Straussler en Checoslovaquia, la guerra obligó a su familia judía a huir del nazismo. Su infancia lo llevó por Singapur, Australia e India antes de instalarse definitivamente en el Reino Unido, donde adoptó el apellido Stoppard y comenzó su aventura literaria.

Conocido mundialmente por su ingenio y su amor por el juego verbal, Stoppard revolucionó la forma de escribir teatro. Su éxito explotó en 1966 con Rosencrantz and Guildenstern Are Dead, una reinterpretación inteligente y divertida de Hamlet. Ese estilo, profundo pero lleno de humor, lo volvió una figura clave en la dramaturgia contemporánea.

Su nombre también resonó con fuerza en el cine. En 1998, su talento lo llevó a ganar el Premio Óscar por el guion de Shakespeare in Love, escrito junto a Marc Norman. La película se convirtió en un fenómeno y consolidó a Stoppard como un maestro del relato humano desde la ficción.

A lo largo de su carrera también participó en proyectos tan variados como Brazil de Terry Gilliam, la adaptación de Anna Karenina (2012), El Imperio del Sol (1987) e incluso colaboró en Indiana Jones y la Última Cruzada (1989). Pocos escritores podían moverse con tanta soltura entre la literatura, el teatro, el cine y la radio.

Será recordado por siempre

United Agents, su agencia, lo despidió con un mensaje emotivo:“Será recordado por su obra, su inteligencia, su humanidad y su profundo amor por el idioma inglés. Fue un honor trabajar con él y conocerlo.”

En el mundo del teatro y el cine, colegas y admiradores lo reconocen como un creador único, capaz de mezclar humor, filosofía, historia y emoción con una facilidad casi mágica.