  • 02 DIC 2025, Actualizado 00:03

Pronóstico clima Ciudad de México: martes 2 de diciembre

Lucía Bucio

El pronóstico del clima para mañana martes 2 de diciembre de 2025 estará marcado por el ingreso de fenómenos que ocasionarán lluvias ligeras aisladas y mantendrán un ambiente fresco a templado durante el día. El ambiente será frío a muy frío en zonas montañosas.

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) el martes, miércoles y jueves habrá condición para lluvias.

¿Cuál será el clima mañana martes 2 de diciembre en CDMX?

La jornada comenzará con cielo despejado y ambiente fresco, con presencia de bruma. El ambiente será templado por la tarde, con incremento de nubosidad. Se esperan lluvias ligeras aisladas con un pronóstico de 0.1 a 5 mm en 24 horas. No se descartan bancos de niebla y posibles heladas en zonas altas.

Las temperaturas mínimas oscilarán entre 8 a 10 °C. Las máximas se esperan entre 21 a 23 °C, alcanzando la máxima sobre las 15:00 horas.

Se pronostica viento de componente sur de 5 a 15 km/h con rachas que podrán llegar hasta 35 km/h.

¿Qué ocurre a nivel nacional?

La inestabilidad es causada por varios fenómenos meteorológicos: el frente frío número 17, una masa de aire polar, una vaguada en altura, un río atmosférico y la corriente en chorro subtropical, además del ingreso de humedad procedente de distintos cuerpos de agua.

  • Frente frío y heladas: El frente frío 17 y su masa de aire polar mantendrán ambiente frío a gélido durante la mañana y noche en zonas montañosas de la Mesa del Norte y la Mesa Central. Ocasionará chubascos y lluvias puntuales fuertes en Tamaulipas, San Luis Potosí, Hidalgo, Puebla y Veracruz.
  • Viento: El sistema frontal también mantendrá viento de componente norte de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h en Tamaulipas y Veracruz (norte). Un río atmosférico propiciará rachas fuertes de viento en el noroeste del país.
  • Riesgo de lluvias intensas: El río atmosférico y la vaguada propiciarán lluvias aisladas en Sinaloa, Durango y Zacatecas. Durante el miércoles y jueves, la vaguada, en interacción con la corriente en chorro polar y un río atmosférico, generarán chubascos y lluvias fuertes en Baja California, Sonora, Chihuahua, Sinaloa, Durango y Coahuila.

Recomendaciones de vestimenta y prevención

  • Abrigo por capas: Usar al menos tres capas de ropa, de preferencia de algodón o lana, para evitar la pérdida de calor. También usar gafas de sol para proteger los ojos.
  • Protección: Cubrir nariz y boca para reducir el riesgo de enfermedades respiratorias, y evitar exponerse a cambios bruscos de temperatura.
  • Salud: Ingerir abundante agua, y consumir frutas y verduras ricas en vitaminas A y C.
  • Mascotas: Resguardar mascotas del frío; no dejarlas a la intemperie.
  • Seguridad: Comunicarse a los teléfonos 911 o 55 5683 2222 en caso de cualquier incidente.

