Joaquín Sabina se despide con su “último y más importante” concierto de su vida en Madrid

Un adiós que no es fácil de decir, son más de 5 décadas las que han transcurrido en él que sería uno de los músicos más importantes de la cultura latina en el mundo. 12,000 personas se dieron cita en el recinto Movistar Arena Madrid en un concierto que él mismo calificó como “el último y más importante” de su vida, cerrando su gira de despedida titulada Hola y Adiós Tour.

Durante más de dos horas, el artista de 76 años repasó lo mejor de su enorme trayectoria —con canciones que marcaron generaciones— frente a un público emocionado, que acompañó con aplausos, ovaciones y canciones coreadas de principio a fin.

“Este concierto en Madrid es el último de mi vida y por tanto el más importante. El que en unos años recordaré con más emoción”, dijo Sabina visiblemente conmovido, y añadió que se siente agradecido porque sus canciones “se han colado en la memoria sentimental de varias generaciones”.

¿Quién es Joaquín Sabina?

Joaquín Sabina es uno de los cantautores más importantes e influyentes del mundo hispanohablante, su música no solo queda hasta ahí, sino es poesía y crónicas de la vida cotidiana. Nació en España en 1949 y construyó una carrera que abarca más de 50 años.

Es conocido por temas como 19 días y 500 noches, Y Nos Dieron las Diez, Princesa, Calle Melancolía, Bulevar de los Sueños Rotos, entre otros icónicos temas cargadas de ironía, dolor, humor y romanticismo.

Un recorrido por décadas de música

Cinco décadas y más de trayectoria musical no es tarea fácil para realizar un repertorio de 23 canciones que recorran buena parte de una legendaria carrera. Desde primeros éxitos hasta temas más recientes, interpretando clásicos como “Calle Melancolía”, “19 días y 500 noches”, “Yo me bajo en Atocha”, “Princesa” y “Bulevar de los sueños rotos”.

La emoción no podía estar más fuerte: Sabina se quitó su mítico sombrero, agradeció a su público y cerró con una ovación intensa. Para muchos fue un momento difícil, pero digno, el cierre de un grande.

¿Qué significa este adiós?

Con esta noche, Sabina confirma su retiro de los grandes escenarios. Aunque en los últimos años su salud le había jugado algunas malas pasadas, su decisión responde también al deseo de cerrar con dignidad una carrera histórica, marcada por poesía, rebeldía y canciones que traspasaron fronteras.

Sabina ha dicho que este retiro no significa el fin de su vida artística en absoluto pues planea seguir creando, quizá escribiendo, componiendo o pintando. Pero ya no volverá a vivir la intensidad física de giras, luces y escenarios que vivió tras años.